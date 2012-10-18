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جوال HONOR 50 يتفوق على جميع الهواتف مع إمكانات خرافية للتصوير وأداء غير مسبوق

تقديم تقنيات ثورية ومزايا مبتكرة للكاميرا وتصوير مدونات الفيديو

أعلنت HONOR، عن نيتها إطلاق هاتف HONOR 50 في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر أكتوبر.
ويأتي الهاتف بتصميم أيقوني فريد بحلقة مزدوجة في الخلف مع مجموعة من الإمكانات المدهشة والمزايا الثورية للكاميرا، ستغير قواعد التصوير، وترتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو لمستوى احترافي.
ويتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين بمركز متّحد عند الكاميرا، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة.
ومن النظرة الأولى، نجد أن تصميم هاتف HONOR 50 مشابه تمامًا لهاتف هواوي P50؛ حيث يمتاز كلاهما بشاشة عرض رائدة منحنية بقياس 6.57 إنش، ويأتي الاختلاف الوحيد بين الهاتفين في الألوان فقط؛ ولكن مع تأكيد شركة HONOR أن هاتف HONOR 50 سيأتي مع خدمات جوجل للهاتف؛ فإن هذا يجعله يتفوق بقوة على هاتف هواوي P50.
مزايا التصوير وتدوين الفيديو
بالحديث عن إمكانات الكاميرا، فإن هاتف HONOR 50 يقدم تجربة استثنائية لتصوير مدونات الفيديو؛ حيث يأتي بكاميرا لتصوير الـVlogs بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بزاوية واسعة ودقة 32 ميجابكسل.
وبالمقارنة مع هاتف Samsung S21 الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل فقط وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل؛ فإن هاتف HONOR 50 يتفوق بقوة على منافسه من حيث دقة الكاميرا. علاوة على ذلك، يمكن استخدام ميزة تسجيل مقاطع الفيديو بكاميرات متعددة، والتبديل بين الأوضاع المختلفة وتعديل السرعة وضوء الفلاش أثناء التسجيل.
ويدعم أيضًا هاتف HONOR 50 إمكانية تقريب الفيديو حتى 6 مرات على عكس هاتف Samsung S21 الذي يدعم التكبير بنسبة 0.6 و1 و3 مرات فقط. كل هذا إلى جانب 9 نماذج مضافة مسبقًا في إعدادات الكاميرا وغير المتوفرة في هاتف Samsung S21، والتي يمكن من خلالها تصوير مدونات الفيديو بسهولة.. مما يضع هاتف HONOR 50 في المقدمة ويجعله الجهاز المثالي الذي يلبي جميع المتطلبات لتصوير مدونات فيديو مذهلة.
وتهدف شركة HONOR إلى إحداث تغيير ونقلة نوعية في عالم الهواتف من خلال تقديم تقنيات ثورية ومزايا مبتكرة للكاميرا، وتصوير مدونات للفيديو لا يمتلكها المنافسون؛ للفوز بسوق الهواتف الذكية.
كما أقامت HONOR شراكات استراتيجية مع كوالكوم، جوجل، ميكروسوفت وغيرها الكثير.
وسيتوفر هاتف HONOR 50 للحجز المسبق بداية من 24 أكتوبر بسعر 2499 ريالًا.

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جوال HONOR 50 يتفوق على جميع الهواتف مع إمكانات خرافية للتصوير وأداء غير مسبوق
سبق

أعلنت HONOR، عن نيتها إطلاق هاتف HONOR 50 في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر أكتوبر.
ويأتي الهاتف بتصميم أيقوني فريد بحلقة مزدوجة في الخلف مع مجموعة من الإمكانات المدهشة والمزايا الثورية للكاميرا، ستغير قواعد التصوير، وترتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو لمستوى احترافي.
ويتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين بمركز متّحد عند الكاميرا، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة.
ومن النظرة الأولى، نجد أن تصميم هاتف HONOR 50 مشابه تمامًا لهاتف هواوي P50؛ حيث يمتاز كلاهما بشاشة عرض رائدة منحنية بقياس 6.57 إنش، ويأتي الاختلاف الوحيد بين الهاتفين في الألوان فقط؛ ولكن مع تأكيد شركة HONOR أن هاتف HONOR 50 سيأتي مع خدمات جوجل للهاتف؛ فإن هذا يجعله يتفوق بقوة على هاتف هواوي P50.
مزايا التصوير وتدوين الفيديو
بالحديث عن إمكانات الكاميرا، فإن هاتف HONOR 50 يقدم تجربة استثنائية لتصوير مدونات الفيديو؛ حيث يأتي بكاميرا لتصوير الـVlogs بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بزاوية واسعة ودقة 32 ميجابكسل.
وبالمقارنة مع هاتف Samsung S21 الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل فقط وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل؛ فإن هاتف HONOR 50 يتفوق بقوة على منافسه من حيث دقة الكاميرا. علاوة على ذلك، يمكن استخدام ميزة تسجيل مقاطع الفيديو بكاميرات متعددة، والتبديل بين الأوضاع المختلفة وتعديل السرعة وضوء الفلاش أثناء التسجيل.
ويدعم أيضًا هاتف HONOR 50 إمكانية تقريب الفيديو حتى 6 مرات على عكس هاتف Samsung S21 الذي يدعم التكبير بنسبة 0.6 و1 و3 مرات فقط. كل هذا إلى جانب 9 نماذج مضافة مسبقًا في إعدادات الكاميرا وغير المتوفرة في هاتف Samsung S21، والتي يمكن من خلالها تصوير مدونات الفيديو بسهولة.. مما يضع هاتف HONOR 50 في المقدمة ويجعله الجهاز المثالي الذي يلبي جميع المتطلبات لتصوير مدونات فيديو مذهلة.
وتهدف شركة HONOR إلى إحداث تغيير ونقلة نوعية في عالم الهواتف من خلال تقديم تقنيات ثورية ومزايا مبتكرة للكاميرا، وتصوير مدونات للفيديو لا يمتلكها المنافسون؛ للفوز بسوق الهواتف الذكية.
كما أقامت HONOR شراكات استراتيجية مع كوالكوم، جوجل، ميكروسوفت وغيرها الكثير.
وسيتوفر هاتف HONOR 50 للحجز المسبق بداية من 24 أكتوبر بسعر 2499 ريالًا.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:29 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:41 PM

جوال HONOR 50 يتفوق على جميع الهواتف مع إمكانات خرافية للتصوير وأداء غير مسبوق

تقديم تقنيات ثورية ومزايا مبتكرة للكاميرا وتصوير مدونات الفيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت HONOR، عن نيتها إطلاق هاتف HONOR 50 في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر أكتوبر.
ويأتي الهاتف بتصميم أيقوني فريد بحلقة مزدوجة في الخلف مع مجموعة من الإمكانات المدهشة والمزايا الثورية للكاميرا، ستغير قواعد التصوير، وترتقي بتجربة تصوير مدونات الفيديو لمستوى احترافي.
ويتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين بمركز متّحد عند الكاميرا، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة.
ومن النظرة الأولى، نجد أن تصميم هاتف HONOR 50 مشابه تمامًا لهاتف هواوي P50؛ حيث يمتاز كلاهما بشاشة عرض رائدة منحنية بقياس 6.57 إنش، ويأتي الاختلاف الوحيد بين الهاتفين في الألوان فقط؛ ولكن مع تأكيد شركة HONOR أن هاتف HONOR 50 سيأتي مع خدمات جوجل للهاتف؛ فإن هذا يجعله يتفوق بقوة على هاتف هواوي P50.
مزايا التصوير وتدوين الفيديو
بالحديث عن إمكانات الكاميرا، فإن هاتف HONOR 50 يقدم تجربة استثنائية لتصوير مدونات الفيديو؛ حيث يأتي بكاميرا لتصوير الـVlogs بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بزاوية واسعة ودقة 32 ميجابكسل.
وبالمقارنة مع هاتف Samsung S21 الذي يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل فقط وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل؛ فإن هاتف HONOR 50 يتفوق بقوة على منافسه من حيث دقة الكاميرا. علاوة على ذلك، يمكن استخدام ميزة تسجيل مقاطع الفيديو بكاميرات متعددة، والتبديل بين الأوضاع المختلفة وتعديل السرعة وضوء الفلاش أثناء التسجيل.
ويدعم أيضًا هاتف HONOR 50 إمكانية تقريب الفيديو حتى 6 مرات على عكس هاتف Samsung S21 الذي يدعم التكبير بنسبة 0.6 و1 و3 مرات فقط. كل هذا إلى جانب 9 نماذج مضافة مسبقًا في إعدادات الكاميرا وغير المتوفرة في هاتف Samsung S21، والتي يمكن من خلالها تصوير مدونات الفيديو بسهولة.. مما يضع هاتف HONOR 50 في المقدمة ويجعله الجهاز المثالي الذي يلبي جميع المتطلبات لتصوير مدونات فيديو مذهلة.
وتهدف شركة HONOR إلى إحداث تغيير ونقلة نوعية في عالم الهواتف من خلال تقديم تقنيات ثورية ومزايا مبتكرة للكاميرا، وتصوير مدونات للفيديو لا يمتلكها المنافسون؛ للفوز بسوق الهواتف الذكية.
كما أقامت HONOR شراكات استراتيجية مع كوالكوم، جوجل، ميكروسوفت وغيرها الكثير.
وسيتوفر هاتف HONOR 50 للحجز المسبق بداية من 24 أكتوبر بسعر 2499 ريالًا.

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