احتفل ليلة أمس عبدالمجيد أحمد حسن سيد بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صبيا، بحضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
عبدالمجيد يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل ليلة أمس عبدالمجيد أحمد حسن سيد بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صبيا، بحضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
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عبدالمجيد يحتفل بزواجه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-07
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:53 AM
عبدالمجيد يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل ليلة أمس عبدالمجيد أحمد حسن سيد بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صبيا، بحضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
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