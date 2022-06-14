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قائد قوات أمن الطرق يكرم عددًا من منسوبي قوة الباحة

كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عددًا من منسوبي أمن طرق قوة الباحة.

وسلم شهادات الشكر والتقدير، نيابة عن اللواء "الضبيب"، قائد قوات أمن الطرق بمنطقة الباحة العقيد عايض بن مطلق السبيعي.

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قائد قوات أمن الطرق يكرم عددًا من منسوبي قوة الباحة
سبق

كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عددًا من منسوبي أمن طرق قوة الباحة.

وسلم شهادات الشكر والتقدير، نيابة عن اللواء "الضبيب"، قائد قوات أمن الطرق بمنطقة الباحة العقيد عايض بن مطلق السبيعي.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:33 PM

قائد قوات أمن الطرق يكرم عددًا من منسوبي قوة الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عددًا من منسوبي أمن طرق قوة الباحة.

وسلم شهادات الشكر والتقدير، نيابة عن اللواء "الضبيب"، قائد قوات أمن الطرق بمنطقة الباحة العقيد عايض بن مطلق السبيعي.

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