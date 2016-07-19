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بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة

تم تسليمهم لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع

أطاحت بلدية العمرة الفرعية بـ(9) أشخاص وهم يديرون مغسلة عشوائية وغير مصرحة داخل حوش شعبي، وجميعهم من العمالة المخالفة ويتم بداخلها غسل الشراشف و بطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة.

وقد جرى مداهمة الموقع ‏وضبط العمالة ومصادرة معدات الغسيل وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم.

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بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة
سبق

أطاحت بلدية العمرة الفرعية بـ(9) أشخاص وهم يديرون مغسلة عشوائية وغير مصرحة داخل حوش شعبي، وجميعهم من العمالة المخالفة ويتم بداخلها غسل الشراشف و بطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة.

وقد جرى مداهمة الموقع ‏وضبط العمالة ومصادرة معدات الغسيل وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:59 PM

بلدية العمرة تطيح بـ9 أشخاص يديرون مغسلة مخالفة

تم تسليمهم لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
4,085

أطاحت بلدية العمرة الفرعية بـ(9) أشخاص وهم يديرون مغسلة عشوائية وغير مصرحة داخل حوش شعبي، وجميعهم من العمالة المخالفة ويتم بداخلها غسل الشراشف و بطانيات أحد الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية غير آمنة.

وقد جرى مداهمة الموقع ‏وضبط العمالة ومصادرة معدات الغسيل وتسليم العمالة لجهة الاختصاص واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم.

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