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"فيفا" يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن نادي بيراي من تاهيتي سيشارك في بطولة كأس العالم 2021 للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد انسحاب أوكلاند النيوزيلندي من المشاركة في البطولة.

وذكر الفيفا في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد تبادل الحديث بين الفيفا ونادي أوكلاند والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم وكذلك اتحاد أوقيانوسيا، جرى إبلاغ الفيفا بأن تأخر إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك إعادة فرض إجراءات العزل والحجر الإلزامية للعائدين إلى نيوزيلندا، اضطرت أوكلاند للانسحاب من المشاركة في البطولة.

وأضاف الفيفا أنه نتيجة لذلك، يشارك بيراي في مونديال الأندية ممثلاً لأوقيانوسيا.

وسينضم بيراي بذلك في قائمة المشاركين بمونديال الأندية إلى مونتيري المكسيكي (كونكاكاف) وتشيلسي الإنجليزي (يويفا) وبالميراس البرازيلي (كونميبول) والهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي) والأهلي المصري (الكاف)، وكذلك الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة صاحبة الضيافة.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيفا" يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن نادي بيراي من تاهيتي سيشارك في بطولة كأس العالم 2021 للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد انسحاب أوكلاند النيوزيلندي من المشاركة في البطولة.

وذكر الفيفا في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد تبادل الحديث بين الفيفا ونادي أوكلاند والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم وكذلك اتحاد أوقيانوسيا، جرى إبلاغ الفيفا بأن تأخر إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك إعادة فرض إجراءات العزل والحجر الإلزامية للعائدين إلى نيوزيلندا، اضطرت أوكلاند للانسحاب من المشاركة في البطولة.

وأضاف الفيفا أنه نتيجة لذلك، يشارك بيراي في مونديال الأندية ممثلاً لأوقيانوسيا.

وسينضم بيراي بذلك في قائمة المشاركين بمونديال الأندية إلى مونتيري المكسيكي (كونكاكاف) وتشيلسي الإنجليزي (يويفا) وبالميراس البرازيلي (كونميبول) والهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي) والأهلي المصري (الكاف)، وكذلك الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة صاحبة الضيافة.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير المقبل.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:38 PM

"فيفا" يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن نادي بيراي من تاهيتي سيشارك في بطولة كأس العالم 2021 للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد انسحاب أوكلاند النيوزيلندي من المشاركة في البطولة.

وذكر الفيفا في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد تبادل الحديث بين الفيفا ونادي أوكلاند والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم وكذلك اتحاد أوقيانوسيا، جرى إبلاغ الفيفا بأن تأخر إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك إعادة فرض إجراءات العزل والحجر الإلزامية للعائدين إلى نيوزيلندا، اضطرت أوكلاند للانسحاب من المشاركة في البطولة.

وأضاف الفيفا أنه نتيجة لذلك، يشارك بيراي في مونديال الأندية ممثلاً لأوقيانوسيا.

وسينضم بيراي بذلك في قائمة المشاركين بمونديال الأندية إلى مونتيري المكسيكي (كونكاكاف) وتشيلسي الإنجليزي (يويفا) وبالميراس البرازيلي (كونميبول) والهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي) والأهلي المصري (الكاف)، وكذلك الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة صاحبة الضيافة.

وتقام كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة ما بين الثالث و12 من فبراير المقبل.

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