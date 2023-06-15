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"سكني": 20 ألف أسرة استفادت خلال مايو.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

البرنامج أعلن أسماء المستفيدين عبر تطبيقه

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 19,864 أسرة خلال شهر مايو الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونياً على مدار الساعة ومن كل مكان عبر تطبيق وموقع "سكني"، بينها 10,721 أسرة سكنت منازلها.

وقد وصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات منذ بداية العام الجاري إلى 150,366 أسرة، منها نحو 53,871 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة حول مناطق المملكة دون توقف، في إطار تسهيل الإجراءات والخدمات تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو بلغت 29,058 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 35,449 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 53,088 أسرة، إضافة إلى 32,771 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، والتي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن البرنامج يعمل حالياً على طرح المزيد من المشاريع الجديدة والمتنوعة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون من الوزارة تشهد تسارعاً في أعمال الإنشاء تمهيداً لتسليمها ضمن 58 مشروعاً سكنياً في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها، تتميز بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين دون تأخير.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": 20 ألف أسرة استفادت خلال مايو.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 19,864 أسرة خلال شهر مايو الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونياً على مدار الساعة ومن كل مكان عبر تطبيق وموقع "سكني"، بينها 10,721 أسرة سكنت منازلها.

وقد وصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات منذ بداية العام الجاري إلى 150,366 أسرة، منها نحو 53,871 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة حول مناطق المملكة دون توقف، في إطار تسهيل الإجراءات والخدمات تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو بلغت 29,058 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 35,449 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 53,088 أسرة، إضافة إلى 32,771 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، والتي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن البرنامج يعمل حالياً على طرح المزيد من المشاريع الجديدة والمتنوعة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون من الوزارة تشهد تسارعاً في أعمال الإنشاء تمهيداً لتسليمها ضمن 58 مشروعاً سكنياً في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها، تتميز بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين دون تأخير.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:02 PM

"سكني": 20 ألف أسرة استفادت خلال مايو.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

البرنامج أعلن أسماء المستفيدين عبر تطبيقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 19,864 أسرة خلال شهر مايو الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونياً على مدار الساعة ومن كل مكان عبر تطبيق وموقع "سكني"، بينها 10,721 أسرة سكنت منازلها.

وقد وصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات منذ بداية العام الجاري إلى 150,366 أسرة، منها نحو 53,871 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة حول مناطق المملكة دون توقف، في إطار تسهيل الإجراءات والخدمات تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو بلغت 29,058 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 35,449 أرضًا سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 53,088 أسرة، إضافة إلى 32,771 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، والتي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن البرنامج يعمل حالياً على طرح المزيد من المشاريع الجديدة والمتنوعة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون من الوزارة تشهد تسارعاً في أعمال الإنشاء تمهيداً لتسليمها ضمن 58 مشروعاً سكنياً في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها، تتميز بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين دون تأخير.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

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