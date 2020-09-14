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"الفيصل" يرأس اجتماع عرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

يضم 10 مستشفيات و82 مركزاً للرعاية الأولية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.

واطلع الأمير الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول والذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزًا للرعاية الصحية الأولية، وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وبحسب الدكتور مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرأس اجتماع عرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.

واطلع الأمير الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول والذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزًا للرعاية الصحية الأولية، وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وبحسب الدكتور مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:45 PM

"الفيصل" يرأس اجتماع عرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

يضم 10 مستشفيات و82 مركزاً للرعاية الأولية

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عبدالله الراجحي - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.

واطلع الأمير الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول والذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزًا للرعاية الصحية الأولية، وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وبحسب الدكتور مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والأداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، قد وقعا مؤخراً اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للاستقلال تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

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