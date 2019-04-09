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شاهد.. أمطار مصحوبة برياحٍ شديدة تقتلع خيامًا وتحطم جدار مبنى في الأفلاج

خبير طقس يتوقّع استمرار "الهابطة" للغد والأمطار لنهاية الأسبوع

اجتاحت محافظة الأفلاج، مساء اليوم، موجة ماطرة مصحوبة برياح شديدة، اقتلعت خيامًا وحطمت جدار بناية أحد المنازل.

وكانت رياح شديدة صاحبت أمطار الأفلاج، عصرًا، تسببت في تحطم جدار علوي لأحد المنازل بالبديع "30 كم"، جنوب الأفلاج، واقتلاع الخيام.

يُذكر أن الرياح المصاحبة للأمطار، مساء اليوم، أدّت إلى تحطم وانقلاب بعض الكرفانات لسكان البادية، غربي المحافظة، واقتلاع بيوت الشعر.

من جهته أوضح خبير أحوال الطقس بالأفلاج، صالح الماجد، لـ"سبق": هذه الرياح الهابطة ناتجة من أثر السحب، متوقعًا أن تستمر هذه الحالة ليوم غد، والأمطار ـ بمشيئة الله ـ إلى نهاية الأسبوع.

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شاهد.. أمطار مصحوبة برياحٍ شديدة تقتلع خيامًا وتحطم جدار مبنى في الأفلاج
سبق

اجتاحت محافظة الأفلاج، مساء اليوم، موجة ماطرة مصحوبة برياح شديدة، اقتلعت خيامًا وحطمت جدار بناية أحد المنازل.

وكانت رياح شديدة صاحبت أمطار الأفلاج، عصرًا، تسببت في تحطم جدار علوي لأحد المنازل بالبديع "30 كم"، جنوب الأفلاج، واقتلاع الخيام.

يُذكر أن الرياح المصاحبة للأمطار، مساء اليوم، أدّت إلى تحطم وانقلاب بعض الكرفانات لسكان البادية، غربي المحافظة، واقتلاع بيوت الشعر.

من جهته أوضح خبير أحوال الطقس بالأفلاج، صالح الماجد، لـ"سبق": هذه الرياح الهابطة ناتجة من أثر السحب، متوقعًا أن تستمر هذه الحالة ليوم غد، والأمطار ـ بمشيئة الله ـ إلى نهاية الأسبوع.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
06:57 PM

شاهد.. أمطار مصحوبة برياحٍ شديدة تقتلع خيامًا وتحطم جدار مبنى في الأفلاج

خبير طقس يتوقّع استمرار "الهابطة" للغد والأمطار لنهاية الأسبوع

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,668

اجتاحت محافظة الأفلاج، مساء اليوم، موجة ماطرة مصحوبة برياح شديدة، اقتلعت خيامًا وحطمت جدار بناية أحد المنازل.

وكانت رياح شديدة صاحبت أمطار الأفلاج، عصرًا، تسببت في تحطم جدار علوي لأحد المنازل بالبديع "30 كم"، جنوب الأفلاج، واقتلاع الخيام.

يُذكر أن الرياح المصاحبة للأمطار، مساء اليوم، أدّت إلى تحطم وانقلاب بعض الكرفانات لسكان البادية، غربي المحافظة، واقتلاع بيوت الشعر.

من جهته أوضح خبير أحوال الطقس بالأفلاج، صالح الماجد، لـ"سبق": هذه الرياح الهابطة ناتجة من أثر السحب، متوقعًا أن تستمر هذه الحالة ليوم غد، والأمطار ـ بمشيئة الله ـ إلى نهاية الأسبوع.

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