العراق: تسجيل 2734 إصابة جديدة و95 وفاة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء التام 43079

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2734 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 75194 إصابة .

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 95 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 3055 حالة, وسُجلت 1699 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 43079 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 29060 , منهم 400 في العناية المركزة .