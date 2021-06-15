ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-15 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442 08:24 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.