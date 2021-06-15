"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-15
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
08:24 AM
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.