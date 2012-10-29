"تعزيز الصحة النفسية" يقدم أكثر من 24 ألف استشارة في 3 أشهر

عن الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب

قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من (24.445) استشارة نفسية خلال الأشهر: يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، من العام الحالي 2020م.



ويستقبل مركز اتصال الاستشارات النفسية طلبات الاستشارات النفسية بكافة أنواعها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360)، ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع.



فيما يتم استقبال كافة الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية؛ حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.



وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية؛ منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.