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أمانة جدة تنظم مباراة لنجوم الفن والرياضة بمناسبة اليوم الوطني

تحت شعار "هي دار لنا" على ملاعب "فايربول" بالمحمدية

نظمت أمانة محافظة جدة أمس تحت شعار "هي دار لنا" المباراة الاستعراضية على ملاعب "فايربول" بالمحمدية، التي جمعت نجوم الفن والرياضة ضمن فعاليات الأمانة للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وتأتي المباراة ضمن احتفالات أمانة جدة باليوم الوطني، وتشمل إطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

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أمانة جدة تنظم مباراة لنجوم الفن والرياضة بمناسبة اليوم الوطني
سبق

نظمت أمانة محافظة جدة أمس تحت شعار "هي دار لنا" المباراة الاستعراضية على ملاعب "فايربول" بالمحمدية، التي جمعت نجوم الفن والرياضة ضمن فعاليات الأمانة للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وتأتي المباراة ضمن احتفالات أمانة جدة باليوم الوطني، وتشمل إطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:43 PM

أمانة جدة تنظم مباراة لنجوم الفن والرياضة بمناسبة اليوم الوطني

تحت شعار "هي دار لنا" على ملاعب "فايربول" بالمحمدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نظمت أمانة محافظة جدة أمس تحت شعار "هي دار لنا" المباراة الاستعراضية على ملاعب "فايربول" بالمحمدية، التي جمعت نجوم الفن والرياضة ضمن فعاليات الأمانة للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وتأتي المباراة ضمن احتفالات أمانة جدة باليوم الوطني، وتشمل إطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

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