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البرلمان العربي يندّد ويطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق

أكد أن هذا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وأعلن وقوفه مع الأشقاء

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية التركية في شمال العراق، مُطالبًا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق واحترام سيادته.

وأكد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم أن هذه الأعمال تُعد تعديًا على سيادة العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب لإيقافها واحترام سيادة العراق، مؤكداً وقوف البرلمان العربي التام مع العراق في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي اعتداء على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يندّد ويطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية التركية في شمال العراق، مُطالبًا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق واحترام سيادته.

وأكد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم أن هذه الأعمال تُعد تعديًا على سيادة العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب لإيقافها واحترام سيادة العراق، مؤكداً وقوف البرلمان العربي التام مع العراق في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي اعتداء على أراضيها.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
05:57 PM

البرلمان العربي يندّد ويطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق

أكد أن هذا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وأعلن وقوفه مع الأشقاء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,150

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية التركية في شمال العراق، مُطالبًا بوقف عملياتها العسكرية بالعراق واحترام سيادته.

وأكد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم أن هذه الأعمال تُعد تعديًا على سيادة العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب لإيقافها واحترام سيادة العراق، مؤكداً وقوف البرلمان العربي التام مع العراق في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي اعتداء على أراضيها.

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