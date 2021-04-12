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تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى لطلبة الثانوية الموهوبين

للاستثمار في أجيال المستقبل من خلال مسار الدراسة المزدوجة

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وجامعة الملك عبدالعزيز، محضر تعاون مشترك اليوم في مقر الجامعة في جدة، وقعه كل من الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير ٢٠٢٠ لتعزيز التعاون في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين.

واتفق الطرفان على تفعيل الفقرة الخاصة بترشيح الطلبة في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بتخصيص مسار مستقل لقبول الطلبة الموهوبين من المرحلة الثانوية في برنامج الدراسة المزدوجة الذي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامجها لاستقطاب ورعاية الموهوبين (واعد).

ويهدف مسار الدراسة المزدوجة إلى التسريع الأكاديمي، من خلال تمكين الطلبة المتفوقين والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية مع طلبة الجامعة وتجاوزها خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، ومعادلة المقرر واعتماد ساعاته الدراسية للطلاب في حال قبولهم فـي الجامعـة.

واتفق الطرفان على العمل معاً لإنجاح تجربة تسريع الطلبة بما يحقق دعم الموهوبين، وتهيئة برنامج الدراسة المزدوجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتيسيره للمجتازين للصف الأول ثانوي، من خلال توفير البيانات اللازمة لقبولهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الإثرائية التي تضمن تميزهم وتطورهم.

وبحسب الاتفاق، تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بوضع معايير وشروط قبول الطلبة في مسار الدراسة المزدوجة، ومعايير القبول في برامج البكالوريوس لمجتازي المسار، ووضع آلية معادلة المقررات للمقبولين.

كما تقوم الجامعة بتهيئة أنظمتها الإلكترونية لتقديم الطلبة والقبول للدراسة المزدوجة، وإعلان مواعيد القبول ضمن التقويم الأكاديمي، وعقد ورش عمل لطلبة البرنامج بحضور ممثلي موهبة، وتوفير البرامج الإثرائية بالتعاون مع باقي الأطراف لضمان تميزهم، وإشراك مؤسسة موهبة في تقييم تجربة الدراسة المزدوجة لطلابها لتطوير مخرجاته للأعوام المقبلة.

بدورها، ستعمل مؤسسة موهبة على تهيئة طلابها وإرشادهم للاستفادة من برنامج الدراسة المزدوجة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير نتائج مقاييس الموهبة المختلفة الخاصة بالطلاب للجامعة لاستخدامها لتمييز الطلبة المحققين للمعايير، ومنح طلبة برنامج الدراسة المزدوجة أولوية وتسهيلات في برامج موهبة الإثرائية لضمان تميزهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى لطلبة الثانوية الموهوبين
سبق

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وجامعة الملك عبدالعزيز، محضر تعاون مشترك اليوم في مقر الجامعة في جدة، وقعه كل من الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير ٢٠٢٠ لتعزيز التعاون في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين.

واتفق الطرفان على تفعيل الفقرة الخاصة بترشيح الطلبة في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بتخصيص مسار مستقل لقبول الطلبة الموهوبين من المرحلة الثانوية في برنامج الدراسة المزدوجة الذي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامجها لاستقطاب ورعاية الموهوبين (واعد).

ويهدف مسار الدراسة المزدوجة إلى التسريع الأكاديمي، من خلال تمكين الطلبة المتفوقين والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية مع طلبة الجامعة وتجاوزها خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، ومعادلة المقرر واعتماد ساعاته الدراسية للطلاب في حال قبولهم فـي الجامعـة.

واتفق الطرفان على العمل معاً لإنجاح تجربة تسريع الطلبة بما يحقق دعم الموهوبين، وتهيئة برنامج الدراسة المزدوجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتيسيره للمجتازين للصف الأول ثانوي، من خلال توفير البيانات اللازمة لقبولهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الإثرائية التي تضمن تميزهم وتطورهم.

وبحسب الاتفاق، تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بوضع معايير وشروط قبول الطلبة في مسار الدراسة المزدوجة، ومعايير القبول في برامج البكالوريوس لمجتازي المسار، ووضع آلية معادلة المقررات للمقبولين.

كما تقوم الجامعة بتهيئة أنظمتها الإلكترونية لتقديم الطلبة والقبول للدراسة المزدوجة، وإعلان مواعيد القبول ضمن التقويم الأكاديمي، وعقد ورش عمل لطلبة البرنامج بحضور ممثلي موهبة، وتوفير البرامج الإثرائية بالتعاون مع باقي الأطراف لضمان تميزهم، وإشراك مؤسسة موهبة في تقييم تجربة الدراسة المزدوجة لطلابها لتطوير مخرجاته للأعوام المقبلة.

بدورها، ستعمل مؤسسة موهبة على تهيئة طلابها وإرشادهم للاستفادة من برنامج الدراسة المزدوجة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير نتائج مقاييس الموهبة المختلفة الخاصة بالطلاب للجامعة لاستخدامها لتمييز الطلبة المحققين للمعايير، ومنح طلبة برنامج الدراسة المزدوجة أولوية وتسهيلات في برامج موهبة الإثرائية لضمان تميزهم.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:34 PM

تعاون بين "موهبة" وجامعة المؤسس لتقديم محتوى لطلبة الثانوية الموهوبين

للاستثمار في أجيال المستقبل من خلال مسار الدراسة المزدوجة

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وجامعة الملك عبدالعزيز، محضر تعاون مشترك اليوم في مقر الجامعة في جدة، وقعه كل من الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير ٢٠٢٠ لتعزيز التعاون في مجال استقطاب ورعاية الموهوبين.

واتفق الطرفان على تفعيل الفقرة الخاصة بترشيح الطلبة في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بتخصيص مسار مستقل لقبول الطلبة الموهوبين من المرحلة الثانوية في برنامج الدراسة المزدوجة الذي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامجها لاستقطاب ورعاية الموهوبين (واعد).

ويهدف مسار الدراسة المزدوجة إلى التسريع الأكاديمي، من خلال تمكين الطلبة المتفوقين والموهوبين في المرحلة الثانوية من دراسة مقررات السنة التحضيرية مع طلبة الجامعة وتجاوزها خلال فترة دراستهم في المرحلة الثانوية، ومعادلة المقرر واعتماد ساعاته الدراسية للطلاب في حال قبولهم فـي الجامعـة.

واتفق الطرفان على العمل معاً لإنجاح تجربة تسريع الطلبة بما يحقق دعم الموهوبين، وتهيئة برنامج الدراسة المزدوجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وتيسيره للمجتازين للصف الأول ثانوي، من خلال توفير البيانات اللازمة لقبولهم، ودعم مشاركتهم في البرامج الإثرائية التي تضمن تميزهم وتطورهم.

وبحسب الاتفاق، تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بوضع معايير وشروط قبول الطلبة في مسار الدراسة المزدوجة، ومعايير القبول في برامج البكالوريوس لمجتازي المسار، ووضع آلية معادلة المقررات للمقبولين.

كما تقوم الجامعة بتهيئة أنظمتها الإلكترونية لتقديم الطلبة والقبول للدراسة المزدوجة، وإعلان مواعيد القبول ضمن التقويم الأكاديمي، وعقد ورش عمل لطلبة البرنامج بحضور ممثلي موهبة، وتوفير البرامج الإثرائية بالتعاون مع باقي الأطراف لضمان تميزهم، وإشراك مؤسسة موهبة في تقييم تجربة الدراسة المزدوجة لطلابها لتطوير مخرجاته للأعوام المقبلة.

بدورها، ستعمل مؤسسة موهبة على تهيئة طلابها وإرشادهم للاستفادة من برنامج الدراسة المزدوجة بجامعة الملك عبدالعزيز، وتوفير نتائج مقاييس الموهبة المختلفة الخاصة بالطلاب للجامعة لاستخدامها لتمييز الطلبة المحققين للمعايير، ومنح طلبة برنامج الدراسة المزدوجة أولوية وتسهيلات في برامج موهبة الإثرائية لضمان تميزهم.

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