رابطة العالم الإسلامي تدين المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية

قالت: هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل

أدانت رابطة العالم الإسلامي المخطط الإسرائيلي الذي استهدف ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذا التصعيد يقوّض جهود السلام في المنطقة الرامية لإيجاد الحل العادل والشامل.

وشدّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة من مكة المكرمة، أن القضية الفلسطينية وما تمرُّ به من تغيرات وتحديات كانت ولا تزال أولويةً لدى العالم الإسلامي.

ودعا الدول الإسلامية والمجتمع الدوليّ إلى توحيد المواقف تجاه إدانة ذلك المخطط المفضي إلى المزيد من التأزيم والصراع، ورفض السياسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية والمجهضة لجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.