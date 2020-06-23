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"الطيران المدني" تحتفي بأول رحلة رسمية لسعودية تقود طائرة تجارية

لياسمين الميمني على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة السعودية الكابتن ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة عبر أول رحلة رسمية لها بين (مطار حائل الدولي – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم) و(مطار حائل الدولي – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك).

وتقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.

وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي؛ استمرارًا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة؛ إيمانًا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.

وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL" من أمريكا؛ إلى تدريب مقسم على أربع مراحل: الأولى منها كانت تدريبًا أرضيًّا تأسيسيًّا في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تحتفي بأول رحلة رسمية لسعودية تقود طائرة تجارية
سبق

احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة السعودية الكابتن ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة عبر أول رحلة رسمية لها بين (مطار حائل الدولي – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم) و(مطار حائل الدولي – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك).

وتقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.

وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي؛ استمرارًا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة؛ إيمانًا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.

وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL" من أمريكا؛ إلى تدريب مقسم على أربع مراحل: الأولى منها كانت تدريبًا أرضيًّا تأسيسيًّا في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
05:38 PM

"الطيران المدني" تحتفي بأول رحلة رسمية لسعودية تقود طائرة تجارية

لياسمين الميمني على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفلت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار حائل الدولي وشركة نسما للطيران، بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار الفتاة السعودية الكابتن ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة عبر أول رحلة رسمية لها بين (مطار حائل الدولي – مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم) و(مطار حائل الدولي – مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك).

وتقود الميمني طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار، لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة نسما للطيران.

وتدعم الهيئة العامة للطيران المدني تمكين المرأة السعودية في مجال النقل الجوي؛ استمرارًا لما تحققه المملكة من إنجازات كبيرة نحو تمكين وإشراك المرأة في الدخول إلى سوق العمل، وإثبات جدارتها في العديد من المجالات والتخصصات الإدارية والفنية والقيادية، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة؛ إيمانًا من الهيئة بدور المرأة في تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني، وذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمرأة السعودية، واستناداً إلى رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو ولي عهده الأمين.

وكانت شركة نسما للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب القبول على وظيفة مساعد طيار بالشركة، وتقدم أكثر من 57 متقدماً منهم فتاتان لاختبار القبول في أول دفعة من برنامج "الطيارين الجدد" المنتهي بالتوظيف في شركة نسما للطيران، وتم قبول 11 شابًا، من ضمنهم الشابة ياسمين الميمني، وخضع الطيارون بعد قبولهم في برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف، ومنهم الميمني الحاصلة على رخصة طيار تجاري "CPL" من أمريكا؛ إلى تدريب مقسم على أربع مراحل: الأولى منها كانت تدريبًا أرضيًّا تأسيسيًّا في أكاديمية الأمير سلطان بجدة، والمرحلة الثانية التدريب على طائرة بأكثر من محرك، والتعامل مع طواقم متعددة.

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