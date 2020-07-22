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مصر تسجِّل 676 إصابة جديدة بـ"كورونا" و47 وفاة

"مجاهد": إجمالي الإصابات 89078.. والوفيات بلغت 4399 حالة



واس - القاهرة: سجّلت مصر 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 47 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 549 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 29473 حالة.


وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو 89078 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.

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مصر تسجِّل 676 إصابة جديدة بـ"كورونا" و47 وفاة
سبق



واس - القاهرة: سجّلت مصر 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 47 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 549 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 29473 حالة.


وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو 89078 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:03 AM

مصر تسجِّل 676 إصابة جديدة بـ"كورونا" و47 وفاة

"مجاهد": إجمالي الإصابات 89078.. والوفيات بلغت 4399 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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واس - القاهرة: سجّلت مصر 676 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 47 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 549 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 29473 حالة.


وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو 89078 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4399 حالة وفاة.

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