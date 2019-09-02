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النصر يضم مختار علي لمدة ثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي النصر رسميًّا توقيعها مع الكابتن مختار علي (مواليد) لتمثيل صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وقّعت إدارة نادي النصر رسميًّا مساء الأمس مع الكابتن مختار علي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات. متمنين له التوفيق -بإذن الله- مع ناديه العالمي".

يُشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يحمل الجنسية البريطانية، وهو من أصول صومالية، ومن مواليد السعودية، وقد مثل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، ومنتخب السعودية تحت 23 عامًا، ولعب لنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي فيتسيه أرنهم الهولندي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يضم مختار علي لمدة ثلاث سنوات
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر رسميًّا توقيعها مع الكابتن مختار علي (مواليد) لتمثيل صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وقّعت إدارة نادي النصر رسميًّا مساء الأمس مع الكابتن مختار علي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات. متمنين له التوفيق -بإذن الله- مع ناديه العالمي".

يُشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يحمل الجنسية البريطانية، وهو من أصول صومالية، ومن مواليد السعودية، وقد مثل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، ومنتخب السعودية تحت 23 عامًا، ولعب لنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي فيتسيه أرنهم الهولندي.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
12:18 AM

النصر يضم مختار علي لمدة ثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر رسميًّا توقيعها مع الكابتن مختار علي (مواليد) لتمثيل صفوف الفريق الكروي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "وقّعت إدارة نادي النصر رسميًّا مساء الأمس مع الكابتن مختار علي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات. متمنين له التوفيق -بإذن الله- مع ناديه العالمي".

يُشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يحمل الجنسية البريطانية، وهو من أصول صومالية، ومن مواليد السعودية، وقد مثل منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، ومنتخب السعودية تحت 23 عامًا، ولعب لنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي فيتسيه أرنهم الهولندي.

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