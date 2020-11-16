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بسبب كورونا.. اليونان: حظر أي تجمع يزيد على 3 أشخاص مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية

الشرطة في بيانها: "الوضع الصحي خطير"

قررت السلطات في اليونان، حظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية لمنع تزايد عدد الإصابات.

وطبقًا للقرار، يُحظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية التي يوافق موعدها الـ17 من نوفمبر 1973.

وتستهدف السلطات تجنيب البلاد خروج التظاهرات المعتادة المقترنة بإحياء الذكرى، في الوقت الذي يعاود فيه فيروس كورونا التفشي في اليونان كما هو الحال في سائر دول أوروبا الأخرى بحلول موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وقالت الشرطة في بيانها إن "الوضع الصحي خطير"، وحذّرت من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية؛ مُقرة غرامة على كل من يقدم على الدعوة لتجمعات سواء أفرادًا أو أحزابًا سياسية، بقيمة تصل إلى 5 آلاف يورو، وعلى كل مشارك بها 300 يورو.

اليونان فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا.. اليونان: حظر أي تجمع يزيد على 3 أشخاص مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية
سبق

قررت السلطات في اليونان، حظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية لمنع تزايد عدد الإصابات.

وطبقًا للقرار، يُحظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية التي يوافق موعدها الـ17 من نوفمبر 1973.

وتستهدف السلطات تجنيب البلاد خروج التظاهرات المعتادة المقترنة بإحياء الذكرى، في الوقت الذي يعاود فيه فيروس كورونا التفشي في اليونان كما هو الحال في سائر دول أوروبا الأخرى بحلول موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وقالت الشرطة في بيانها إن "الوضع الصحي خطير"، وحذّرت من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية؛ مُقرة غرامة على كل من يقدم على الدعوة لتجمعات سواء أفرادًا أو أحزابًا سياسية، بقيمة تصل إلى 5 آلاف يورو، وعلى كل مشارك بها 300 يورو.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
09:04 AM

بسبب كورونا.. اليونان: حظر أي تجمع يزيد على 3 أشخاص مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية

الشرطة في بيانها: "الوضع الصحي خطير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات في اليونان، حظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية لمنع تزايد عدد الإصابات.

وطبقًا للقرار، يُحظر أي تجمع يزيد على ثلاثة أشخاص خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الطلابية التي يوافق موعدها الـ17 من نوفمبر 1973.

وتستهدف السلطات تجنيب البلاد خروج التظاهرات المعتادة المقترنة بإحياء الذكرى، في الوقت الذي يعاود فيه فيروس كورونا التفشي في اليونان كما هو الحال في سائر دول أوروبا الأخرى بحلول موسم الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وقالت الشرطة في بيانها إن "الوضع الصحي خطير"، وحذّرت من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية؛ مُقرة غرامة على كل من يقدم على الدعوة لتجمعات سواء أفرادًا أو أحزابًا سياسية، بقيمة تصل إلى 5 آلاف يورو، وعلى كل مشارك بها 300 يورو.

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