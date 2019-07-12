"تعليم جازان" يدرّب ٧٥١ من شاغلي الوظائف التعليمية خلال ٤٣ برنامجًا تدريبيًا

تنوعت بين النظرية والعملية ونفذها 27 مدربًا متميزًا في أسبوعها الأول

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أمس الخميس، أسبوعها الأول لمشروع التدريب الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والذي رعى انطلاقته المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ياسر بن فتح الدين دويري الأحد الماضي.

وفي التفاصيل، أشاد مدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي بالحضور المميز من قِبل المتدربين وحرصهم وانتظامهم للاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تقدمها مراكز التدريب.

وأوضح "العريشي" أن مراكز التدريب الصيفية الخمسة والتي توزعت على محافظات المنطقة في العارضة والمسارحة والحرث وصامطة وجميعها تقع في الحد الجنوبي إضافة إلى مركز التدريب في محافظة أبو عريش والمركز الرئيس في مدينة جازان قد شهدت إقبالاً كبيرًا من شاغلي الوظائف التعليمية حيث استقبلت هذا الأسبوع ٤٩٣ متدربًا استفادوا من 28 برنامجًا تدريبيًا تنوعت بين البرامج النظرية والعملية نفذها 27 مدربًا متميزًا.

وأعربت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان أشواق بنت عمر صالح هاشم بدورها عن سرورها بالحضور الكبير للمتدربات حيث نفذت المراكز التدريبية النسائية ١٤ برنامجًا تدريبيًا استفاد منها ٢٥٨ متدربة قدمتها ١٤ متدربة يمتزن بالخبرة والمهارة التدريبية.

وقدم "العريشي" و"أشواق" شكرهما وتقديرهما لمدير عام التعليم بالمنطقة على دعمه اللامحدود للبرامج التدريبية عامة والصيفية خاصة ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بتوفير كل المتطلبات التي تقود لنجاح المشروع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيدين بالدور التكاملي الذي تقوم به مكاتب التعليم وإدارة التشغيل والصيانة مع إدارة التدريب والابتعاث بتهيئة مقرات التدريب في مختلف المحافظات.