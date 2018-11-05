أمطار غزيرة وزخات برد على عدة مواقع بمهد الذهب

أدت لارتفاع منسوب المياه بشوارع وانحراف مركبة بالجريسية

تصوير: محيا المطيري : شهدت محافظة مهد الذهب مساء اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد في بعض المواقع، وأدى ارتفاع منسوب المياه بشوارع المحافظة، وجريان السيول لانحراف مركبة في الجريسية، دون أن يصاب أحد بأذى.

وشملت الأمطار الجريسية وأم رضمة شرقاً ووادي الغمر ووادي العقيلة ووادي المعدن ووادي السايلة ووادي الحاج ووادي أم الدمار.