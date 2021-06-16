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"الغذاء والدواء" تطلق النسخة الجديدة من "سدر"

تعرّف على مجموعة المزايا في نظام تسجيل الأدوية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تدشين النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية "سدر" بمجموعة من المزايا؛ استمراراً لجهودها في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات لجميع المستحضرات في المنصة الحالية لنظام "سدر" نهائيًا، والانتقال إلى النسخة الجديدة على الرابط esdr.sfda.gov.sa، ابتداء من 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.


ويقدّم النظام الجديد، الذي تشرف عليه "الغذاء والدواء" وبتشغيل وتطوير شركة ثقة، مجموعة من المزايا للمستفيدين كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك إمكانية تفعيل التنبيهات داخل النظام في حال تغيرت حالة الطلب.

وتتيح النسخة الجديدة من النظام إمكانية البحث عن الطلبات المسجلة، وإصدار الشهادات، ورفع الملفات والتحقق منها إلكترونيًا وإرسال الاستعلامات، كما يمكن الرجوع إلى الطلبات المسجلة مسبقًا، إضافة إلى إمكانية تسجيل أكثر من نوع عبوة تحت رقم مستحضر واحد.

ويهدف نظام "سدر" إلى خدمة المنشآت المسجلة لدى "الهيئة"، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية، وذلك للتأكد من سلامة المستحضرات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها "الهيئة" للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

وقالت "الهيئة": بإمكان الشركات ووكلاء الأدوية الاستفادة من الخدمات بعد ترحيل طلباتهم المسجلة في النظام السابق وتقديمها على نظام سدر في نسخته الجديدة.

وأضافت: جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة والتي تكون حالتها (Submitted)، والذي يعني أنه تم تقديم بيانات المنتج وليس الملف أو (Pre evaluation)، وهي مرحلة التحقق الأولي في النسخة القديمة، ولن يتم قبول التحقق بعد تاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.

وأشارت إلى أن خطوات نقل البيانات المكتملة من النظام القديم إلى الجديد تشمل ثلاث خطوات، بداية من زيارة الموقع الإلكتروني لنظام سدر الجديد، وبعد ذلك الذهاب إلى (My Migration Request) الذي يتيح نقل بيانات المستحضر للنسخة الجديدة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الطلب.

ونظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع شركة "ثقة" خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل لشركات الأدوية ووكلائها بهدف مساعدتهم فيما يخص ترحيل البيانات في نظام "سدر" الجديد، وشهدت استعراض أبرز المستجدات فيه، والإجابة على الأسئلة الشائعة لطلبات الترحيل.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تطلق النسخة الجديدة من "سدر"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تدشين النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية "سدر" بمجموعة من المزايا؛ استمراراً لجهودها في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات لجميع المستحضرات في المنصة الحالية لنظام "سدر" نهائيًا، والانتقال إلى النسخة الجديدة على الرابط esdr.sfda.gov.sa، ابتداء من 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.


ويقدّم النظام الجديد، الذي تشرف عليه "الغذاء والدواء" وبتشغيل وتطوير شركة ثقة، مجموعة من المزايا للمستفيدين كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك إمكانية تفعيل التنبيهات داخل النظام في حال تغيرت حالة الطلب.

وتتيح النسخة الجديدة من النظام إمكانية البحث عن الطلبات المسجلة، وإصدار الشهادات، ورفع الملفات والتحقق منها إلكترونيًا وإرسال الاستعلامات، كما يمكن الرجوع إلى الطلبات المسجلة مسبقًا، إضافة إلى إمكانية تسجيل أكثر من نوع عبوة تحت رقم مستحضر واحد.

ويهدف نظام "سدر" إلى خدمة المنشآت المسجلة لدى "الهيئة"، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية، وذلك للتأكد من سلامة المستحضرات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها "الهيئة" للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

وقالت "الهيئة": بإمكان الشركات ووكلاء الأدوية الاستفادة من الخدمات بعد ترحيل طلباتهم المسجلة في النظام السابق وتقديمها على نظام سدر في نسخته الجديدة.

وأضافت: جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة والتي تكون حالتها (Submitted)، والذي يعني أنه تم تقديم بيانات المنتج وليس الملف أو (Pre evaluation)، وهي مرحلة التحقق الأولي في النسخة القديمة، ولن يتم قبول التحقق بعد تاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.

وأشارت إلى أن خطوات نقل البيانات المكتملة من النظام القديم إلى الجديد تشمل ثلاث خطوات، بداية من زيارة الموقع الإلكتروني لنظام سدر الجديد، وبعد ذلك الذهاب إلى (My Migration Request) الذي يتيح نقل بيانات المستحضر للنسخة الجديدة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الطلب.

ونظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع شركة "ثقة" خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل لشركات الأدوية ووكلائها بهدف مساعدتهم فيما يخص ترحيل البيانات في نظام "سدر" الجديد، وشهدت استعراض أبرز المستجدات فيه، والإجابة على الأسئلة الشائعة لطلبات الترحيل.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:59 PM

"الغذاء والدواء" تطلق النسخة الجديدة من "سدر"

تعرّف على مجموعة المزايا في نظام تسجيل الأدوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تدشين النسخة الجديدة من نظام تسجيل الأدوية "سدر" بمجموعة من المزايا؛ استمراراً لجهودها في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وذكرت الهيئة أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات لجميع المستحضرات في المنصة الحالية لنظام "سدر" نهائيًا، والانتقال إلى النسخة الجديدة على الرابط esdr.sfda.gov.sa، ابتداء من 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.


ويقدّم النظام الجديد، الذي تشرف عليه "الغذاء والدواء" وبتشغيل وتطوير شركة ثقة، مجموعة من المزايا للمستفيدين كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك إمكانية تفعيل التنبيهات داخل النظام في حال تغيرت حالة الطلب.

وتتيح النسخة الجديدة من النظام إمكانية البحث عن الطلبات المسجلة، وإصدار الشهادات، ورفع الملفات والتحقق منها إلكترونيًا وإرسال الاستعلامات، كما يمكن الرجوع إلى الطلبات المسجلة مسبقًا، إضافة إلى إمكانية تسجيل أكثر من نوع عبوة تحت رقم مستحضر واحد.

ويهدف نظام "سدر" إلى خدمة المنشآت المسجلة لدى "الهيئة"، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية، وذلك للتأكد من سلامة المستحضرات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها "الهيئة" للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

وقالت "الهيئة": بإمكان الشركات ووكلاء الأدوية الاستفادة من الخدمات بعد ترحيل طلباتهم المسجلة في النظام السابق وتقديمها على نظام سدر في نسخته الجديدة.

وأضافت: جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة والتي تكون حالتها (Submitted)، والذي يعني أنه تم تقديم بيانات المنتج وليس الملف أو (Pre evaluation)، وهي مرحلة التحقق الأولي في النسخة القديمة، ولن يتم قبول التحقق بعد تاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م.

وأشارت إلى أن خطوات نقل البيانات المكتملة من النظام القديم إلى الجديد تشمل ثلاث خطوات، بداية من زيارة الموقع الإلكتروني لنظام سدر الجديد، وبعد ذلك الذهاب إلى (My Migration Request) الذي يتيح نقل بيانات المستحضر للنسخة الجديدة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الطلب.

ونظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع شركة "ثقة" خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل لشركات الأدوية ووكلائها بهدف مساعدتهم فيما يخص ترحيل البيانات في نظام "سدر" الجديد، وشهدت استعراض أبرز المستجدات فيه، والإجابة على الأسئلة الشائعة لطلبات الترحيل.

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