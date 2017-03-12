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منها تعديل الصكوك.. هنا 8 خدمات بلدية تستطيع إنجازها من منزلك

أطلقتها "أمانة مكة" كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، عدداً من الخدمات؛ للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" يستطيع من خلالها المستفيد إنجازها من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية؛ وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

واشتملت الخدمات التي يمكن للمستفيد الحصول عليها من المنزل: "دعم بلدي للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، ودعم تقني سبيل، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة".

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة الرقم (0544229077) لتنفيذ خدماتها عن طريق استخدام تطبيق "واتساب"، والرقم (0539400940) لتلقي البلاغات والشكاوى.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها تعديل الصكوك.. هنا 8 خدمات بلدية تستطيع إنجازها من منزلك
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، عدداً من الخدمات؛ للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" يستطيع من خلالها المستفيد إنجازها من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية؛ وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

واشتملت الخدمات التي يمكن للمستفيد الحصول عليها من المنزل: "دعم بلدي للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، ودعم تقني سبيل، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة".

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة الرقم (0544229077) لتنفيذ خدماتها عن طريق استخدام تطبيق "واتساب"، والرقم (0539400940) لتلقي البلاغات والشكاوى.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:56 AM

منها تعديل الصكوك.. هنا 8 خدمات بلدية تستطيع إنجازها من منزلك

أطلقتها "أمانة مكة" كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، عدداً من الخدمات؛ للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" يستطيع من خلالها المستفيد إنجازها من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية؛ وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

واشتملت الخدمات التي يمكن للمستفيد الحصول عليها من المنزل: "دعم بلدي للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، ودعم تقني سبيل، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة".

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة الرقم (0544229077) لتنفيذ خدماتها عن طريق استخدام تطبيق "واتساب"، والرقم (0539400940) لتلقي البلاغات والشكاوى.

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