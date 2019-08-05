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الاتحاد يستبعد ثنائي المواليد من المشاركة الآسيوية

قررت إدارة نادي الاتحاد استبعاد ثنائي الفريق الأول من فئة المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من المشاركة في منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "إيضاحًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ 16(لأنها مباراتان فقط) للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي.

وتابع البيان نود إفادة الجمهور الكريم بأنه بعد المباحثات بين إدارة الكرة والجهـاز الفني في النادي فقد تم التوصل إلى قرار بعدم مشاركة اللاعبين حفاظًا على سلامة موقف النادي.

يُشار إلى أن الاتحاد سيواجه فريق ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يستبعد ثنائي المواليد من المشاركة الآسيوية
سبق

قررت إدارة نادي الاتحاد استبعاد ثنائي الفريق الأول من فئة المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من المشاركة في منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "إيضاحًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ 16(لأنها مباراتان فقط) للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي.

وتابع البيان نود إفادة الجمهور الكريم بأنه بعد المباحثات بين إدارة الكرة والجهـاز الفني في النادي فقد تم التوصل إلى قرار بعدم مشاركة اللاعبين حفاظًا على سلامة موقف النادي.

يُشار إلى أن الاتحاد سيواجه فريق ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:13 AM

الاتحاد يستبعد ثنائي المواليد من المشاركة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قررت إدارة نادي الاتحاد استبعاد ثنائي الفريق الأول من فئة المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من المشاركة في منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019م.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "إيضاحًا لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ 16(لأنها مباراتان فقط) للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي.

وتابع البيان نود إفادة الجمهور الكريم بأنه بعد المباحثات بين إدارة الكرة والجهـاز الفني في النادي فقد تم التوصل إلى قرار بعدم مشاركة اللاعبين حفاظًا على سلامة موقف النادي.

يُشار إلى أن الاتحاد سيواجه فريق ذوب آهن الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

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