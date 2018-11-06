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آل الشيخ عن لقاء ولي العهد بالجنود المصابين: حميم ويغني عن ألف تعليق

قال: ضربوا أروع الأمثلة بالتضحية .. اللهم احفظ الملك الصالح وأبناء وطننا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الزيارة التي قام بها يوم أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجنود المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض، وما شهدته من "لقاء حميم" بين سموه ورجاله الأشاوس الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات تغني عن ألف تعليق.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "حنو وعناق ومحبة ووفاء بين ولي العهد الأمير الشهم القائد الفذ وأحد أبناء الوطن الشجعان الأوفياء تغني عن ألف تعليق وتعليق.. اللهم احفظ الملك الصالح، وولي عهده المصلح وأبناء وطننا الأوفياء ووطننا المعطاء".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.
وعبّر في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، سائلاً الله لهم الصحة والعافية، كما قلد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، وذلك لجميع المصابين في العمليات العسكرية.

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آل الشيخ عن لقاء ولي العهد بالجنود المصابين: حميم ويغني عن ألف تعليق
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الزيارة التي قام بها يوم أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجنود المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض، وما شهدته من "لقاء حميم" بين سموه ورجاله الأشاوس الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات تغني عن ألف تعليق.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "حنو وعناق ومحبة ووفاء بين ولي العهد الأمير الشهم القائد الفذ وأحد أبناء الوطن الشجعان الأوفياء تغني عن ألف تعليق وتعليق.. اللهم احفظ الملك الصالح، وولي عهده المصلح وأبناء وطننا الأوفياء ووطننا المعطاء".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.
وعبّر في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، سائلاً الله لهم الصحة والعافية، كما قلد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، وذلك لجميع المصابين في العمليات العسكرية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
03:32 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:55 PM

آل الشيخ عن لقاء ولي العهد بالجنود المصابين: حميم ويغني عن ألف تعليق

قال: ضربوا أروع الأمثلة بالتضحية .. اللهم احفظ الملك الصالح وأبناء وطننا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,004

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الزيارة التي قام بها يوم أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجنود المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض، وما شهدته من "لقاء حميم" بين سموه ورجاله الأشاوس الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والمقدسات تغني عن ألف تعليق.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "حنو وعناق ومحبة ووفاء بين ولي العهد الأمير الشهم القائد الفذ وأحد أبناء الوطن الشجعان الأوفياء تغني عن ألف تعليق وتعليق.. اللهم احفظ الملك الصالح، وولي عهده المصلح وأبناء وطننا الأوفياء ووطننا المعطاء".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد نقل للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.
وعبّر في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، سائلاً الله لهم الصحة والعافية، كما قلد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، وذلك لجميع المصابين في العمليات العسكرية.

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