النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم

بعد مضايقات تعرضوا لها في أعقاب الهجوم على "الكابيتول" الأربعاء الماضي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء الكونجرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات؛ وفقًا لإخطار أُرسل إلى المُشَرِّعين أمس السبت.

وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية أن هناك تنسيقًا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأمريكية لضمان سلامة أعضاء الكونجرس بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز" بالتزامن مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير؛ سيتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة، وهي: مطار ريغان الوطني، ومطار بالتيمور واشنطن الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وفي وقت سابق، واجه السناتور ليندساي غراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب لكنه انتقده بعد أحداث الكونجرس، صراخًا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريغان الوطني؛ وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة: "أيها الخائن"، وهو يسير في إحدى الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى: "ليندساي غراهام. أنت خائن للبلد".

كما تعرّض سناتور ولاية يوتا الجمهوري، ميت رومني، لمضايقات من مؤيدين لترامب على متن رحلة من سولت ليك سيتي إلى واشنطن العاصمة، قبل احتجاجات الأربعاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم
سبق

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء الكونجرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات؛ وفقًا لإخطار أُرسل إلى المُشَرِّعين أمس السبت.

وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية أن هناك تنسيقًا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأمريكية لضمان سلامة أعضاء الكونجرس بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز" بالتزامن مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير؛ سيتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة، وهي: مطار ريغان الوطني، ومطار بالتيمور واشنطن الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وفي وقت سابق، واجه السناتور ليندساي غراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب لكنه انتقده بعد أحداث الكونجرس، صراخًا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريغان الوطني؛ وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة: "أيها الخائن"، وهو يسير في إحدى الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى: "ليندساي غراهام. أنت خائن للبلد".

كما تعرّض سناتور ولاية يوتا الجمهوري، ميت رومني، لمضايقات من مؤيدين لترامب على متن رحلة من سولت ليك سيتي إلى واشنطن العاصمة، قبل احتجاجات الأربعاء.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
09:03 AM

يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم

بعد مضايقات تعرضوا لها في أعقاب الهجوم على "الكابيتول" الأربعاء الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,400

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء الكونجرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات؛ وفقًا لإخطار أُرسل إلى المُشَرِّعين أمس السبت.

وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية أن هناك تنسيقًا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأمريكية لضمان سلامة أعضاء الكونجرس بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز" بالتزامن مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير؛ سيتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة، وهي: مطار ريغان الوطني، ومطار بالتيمور واشنطن الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وفي وقت سابق، واجه السناتور ليندساي غراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب لكنه انتقده بعد أحداث الكونجرس، صراخًا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريغان الوطني؛ وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة: "أيها الخائن"، وهو يسير في إحدى الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى: "ليندساي غراهام. أنت خائن للبلد".

كما تعرّض سناتور ولاية يوتا الجمهوري، ميت رومني، لمضايقات من مؤيدين لترامب على متن رحلة من سولت ليك سيتي إلى واشنطن العاصمة، قبل احتجاجات الأربعاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة