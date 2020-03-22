لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية وتدعو الجميع للبقاء في منازلهم

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الأحد اجتماعها الثاني والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.ودعت الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي؛

إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من 312 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من 93 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 13400 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ‎ (7) حالات رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيًا منذ القدوم للمملكة، و (72) حالة من الجنسية التركية معزولين صحيًا في أحد الفنادق في مكة المكرمة كانت قد اكتشفت مبكرًا أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة أعلن عنها قبل أسبوع قادمة من تركيا، وجميعهم بدون أعراض. وبقية الحالات وعددها (40) حالة فهي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة، اكتسبت العدوى في مناسبات واجتماعات أو ملتقيات عائلية.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية:

مكة المكرمة (72)، و‏‎الرياض (34)، والقطيف (4)، ولأحساء (3)، والخبر (3)، والقصيم(1)، والظهران(1)، والدمام (1)‏‎.

‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة (511) تعافى منها (18) حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

فيما بلغ إجمالي السعوديين (278)، وغير السعوديين (241) حالة. وجميعها حالات بالغين باستثناء (17) حالة لأطفال.

هذا وقد بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة (23) ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم إعلانه من حالات مؤكدة وهي 511 حالة فقط.

وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات على مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد تجاوزت 280 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين.

حتى الآن استفاد من الخدمة حوالي (60) ألف شخص، وحذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة، والذي تجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات عليه بخصوص فيروس كورونا الجديد 300 ألف.