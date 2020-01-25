"الجبير" يستعرض جهود المملكة في تحقيق الأمن بالجامعة الوطنية ببودابست

ضمن محاضرة تحت عنوان "السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030"

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية المجر، اليوم، بمحاضرة في الجامعة الوطنية للخدمة العامة (Ludovika) بعنوان "السياسة الخارجية السعودية وإصلاحات رؤية 2030".

واستعرض الوزير "الجبير" خلال المحاضرة جهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تحدث عن رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليص الاعتماد على البترول وتمكين المرأة ودعم الشباب، وتحسين أداء القطاع الحكومي.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسارات الحضور التي شهدت حضوراً كثيفاً من المسؤولين المجريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة إلى الباحثين المجريين وطلاب الجامعة.

كما نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في المجر حفل استقبال ومعرض صور للمواقع السياحية والتراثية في المملكة، وذلك في مقر الجامعة.