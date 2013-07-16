يشاهد سكان المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة، يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عند 02:00 صباحًا. أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيّنًا أن هذا الخسوف سيُشاهَد في كلٍّ من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة. وأشار إلى أنه من المتوقَّع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.

خسوف جزئي للقمر الليلة يُشاهَد بالمملكة وخمس قارات بالعالم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-16 يشاهد سكان المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة، يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عند 02:00 صباحًا.



أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيّنًا أن هذا الخسوف سيُشاهَد في كلٍّ من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.



وأشار إلى أنه من المتوقَّع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 05:58 PM

اخر تعديل 16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 07:11 PM

خسوف جزئي للقمر الليلة يُشاهَد بالمملكة وخمس قارات بالعالم عند الساعة 11:02 مساءً ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا





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يشاهد سكان المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة، يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عند 02:00 صباحًا.



أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيّنًا أن هذا الخسوف سيُشاهَد في كلٍّ من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.



وأشار إلى أنه من المتوقَّع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.