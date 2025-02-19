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بالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

للتوعية بالأخطار المرورية وتعزيز العلاقة مع رجال الأمن.. وتستمر 3 أيام

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.

وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.

الأمير خالد الفيصل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أمنكم وسلامتكم هدفنا جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"
سبق

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.

وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
02:40 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:29 PM

بالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

للتوعية بالأخطار المرورية وتعزيز العلاقة مع رجال الأمن.. وتستمر 3 أيام

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
0
2,304

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.

وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.

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