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وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة "الوزراء" على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

أكد أنه سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030. مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعمًا للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويُعتمد من صندوق التنمية الوطني.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بنك التصدير والاستيراد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة "الوزراء" على تنظيم بنك التصدير والاستيراد
سبق

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030. مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعمًا للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويُعتمد من صندوق التنمية الوطني.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:36 PM

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة "الوزراء" على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

أكد أنه سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030. مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعمًا للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويُعتمد من صندوق التنمية الوطني.

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