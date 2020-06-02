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الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبق

متّهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي.. حُكم عليه بالسجن 20 سنة بتهمة التآمر

أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.

وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.

وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.

ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.

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الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبق
سبق

أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.

وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.

وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.

ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:52 PM

الجزائر.. بحكم قضائي: الحجز على ممتلكات وزير الدفاع الأسبق

متّهم في قضايا فساد وتهرب ضريبي.. حُكم عليه بالسجن 20 سنة بتهمة التآمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة بالعاصمة الجزائرية قرارًا بحجز ممتلكات وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، تزامنًا مع التحقيق في قضايا فساد وتهرب ضريبي تورطت فيها عائلته.

وأفادت صحيفة "ليبرتي" بأن الممتلكات المحجوزة هي: شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرض، وواحة نخيل بمحافظة بسكرة الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حجز الممتلكات يأتي بعد فتح تحقيقات بشأن شركات تملكها عائلة نزار؛ منها شركة لبيع الإنترنت عالي السرعة.

وكان القضاء العسكري دان الجنرال المتقاعد خالد نزار، وحكمه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على سلطة الجيش.

ويُوصف نزار بأنه كان أقوى رجل في الجزائر خلال التسعينيات.

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