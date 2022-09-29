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جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يُقيم برنامجاً توعوياً عن أهمية العلاج الطبيعي

يهدف إلى تعزيز الوعي وزيادة التثقيف الصحي لدى المرضى والمراجعين

تحت رعاية المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، أقام المجمع ممثلاً بقسم التأهيل الطبي وإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة اليوم برنامجاً توعوياً تفاعلياً في بهو مبنى العيادات الخارجية عن أهمية العلاج الطبيعي بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام بمشاركة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وتضمن البرنامج أركاناً توعوية تناولت التعريف بما هو العلاج الطبيعي واستشارات سريعة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي الدقيقة لتقديم نصائح عامة عن المشكلات العامة بالجهاز العضلي الهيكلي، إضافة إلى التعريف بالحالات التي تستدعي التأهيل الطبي مثل تأهيل القلب الرئوي وما بعد عمليات القلب المفتوح وتأهيل مرضى كورونا كوفيد - ١٩ وتأهيل الإصابات الرياضية وتأهيل الأعصاب والسكتات الدماغية وتأهيل الأطفال وتأهيل العظام وصحة المرأة وتأهيل ما بعد الحمل والولادة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وزيادة التثقيف الصحي على أهمية العلاج الطبيعي مع التركيز على دوره الفعال في إعادة التأهيل وشرح أهمية إعادة التأهيل الطبي التي تختلف من شخص إلى آخر، وتأثيره الإيجابي في علاج المرضى المصابين بأمراض مختلفة، مثل: آلام المفاصل والظهر والرقبة والقلب، وتثقيف وتوجيه المراجعين والزوار ومنسوبي المجمع الطبي باتباع الطرق الصحيحة للنشاطات التي تمارس يومياً، وتجنب العادات الخاطئة وإيصال رسالة تثقيفية بين أفراد المجتمع.

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جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يُقيم برنامجاً توعوياً عن أهمية العلاج الطبيعي
سبق

تحت رعاية المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، أقام المجمع ممثلاً بقسم التأهيل الطبي وإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة اليوم برنامجاً توعوياً تفاعلياً في بهو مبنى العيادات الخارجية عن أهمية العلاج الطبيعي بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام بمشاركة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وتضمن البرنامج أركاناً توعوية تناولت التعريف بما هو العلاج الطبيعي واستشارات سريعة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي الدقيقة لتقديم نصائح عامة عن المشكلات العامة بالجهاز العضلي الهيكلي، إضافة إلى التعريف بالحالات التي تستدعي التأهيل الطبي مثل تأهيل القلب الرئوي وما بعد عمليات القلب المفتوح وتأهيل مرضى كورونا كوفيد - ١٩ وتأهيل الإصابات الرياضية وتأهيل الأعصاب والسكتات الدماغية وتأهيل الأطفال وتأهيل العظام وصحة المرأة وتأهيل ما بعد الحمل والولادة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وزيادة التثقيف الصحي على أهمية العلاج الطبيعي مع التركيز على دوره الفعال في إعادة التأهيل وشرح أهمية إعادة التأهيل الطبي التي تختلف من شخص إلى آخر، وتأثيره الإيجابي في علاج المرضى المصابين بأمراض مختلفة، مثل: آلام المفاصل والظهر والرقبة والقلب، وتثقيف وتوجيه المراجعين والزوار ومنسوبي المجمع الطبي باتباع الطرق الصحيحة للنشاطات التي تمارس يومياً، وتجنب العادات الخاطئة وإيصال رسالة تثقيفية بين أفراد المجتمع.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:39 AM

جدة.. مجمع الملك عبدالله الطبي يُقيم برنامجاً توعوياً عن أهمية العلاج الطبيعي

يهدف إلى تعزيز الوعي وزيادة التثقيف الصحي لدى المرضى والمراجعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحت رعاية المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي، أقام المجمع ممثلاً بقسم التأهيل الطبي وإشراف قسم تعزيز الصحة والمشاركة اليوم برنامجاً توعوياً تفاعلياً في بهو مبنى العيادات الخارجية عن أهمية العلاج الطبيعي بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام بمشاركة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وتضمن البرنامج أركاناً توعوية تناولت التعريف بما هو العلاج الطبيعي واستشارات سريعة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي الدقيقة لتقديم نصائح عامة عن المشكلات العامة بالجهاز العضلي الهيكلي، إضافة إلى التعريف بالحالات التي تستدعي التأهيل الطبي مثل تأهيل القلب الرئوي وما بعد عمليات القلب المفتوح وتأهيل مرضى كورونا كوفيد - ١٩ وتأهيل الإصابات الرياضية وتأهيل الأعصاب والسكتات الدماغية وتأهيل الأطفال وتأهيل العظام وصحة المرأة وتأهيل ما بعد الحمل والولادة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وزيادة التثقيف الصحي على أهمية العلاج الطبيعي مع التركيز على دوره الفعال في إعادة التأهيل وشرح أهمية إعادة التأهيل الطبي التي تختلف من شخص إلى آخر، وتأثيره الإيجابي في علاج المرضى المصابين بأمراض مختلفة، مثل: آلام المفاصل والظهر والرقبة والقلب، وتثقيف وتوجيه المراجعين والزوار ومنسوبي المجمع الطبي باتباع الطرق الصحيحة للنشاطات التي تمارس يومياً، وتجنب العادات الخاطئة وإيصال رسالة تثقيفية بين أفراد المجتمع.

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