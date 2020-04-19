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الأمانة تكشف عن معمل حلويات غير مصرَّح له داخل بدروم يموِّل محال شهيرة بالطائف

يفتقد الاشتراطات الصحية.. وبداخله حشرات ومواد منتهية الصلاحية.. وعمالته هربت

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال جولة ميدانية تعقبية، أحد أكبر المعامل غير النظامية، الخاصة بإنتاج الحلويات المتنوعة، يقوم بتموين محال شهيرة في ذلك النشاط التجاري. فيما كان ذلك المعمل داخل بدروم بعمارة سكنية في أحد الأحياء، ويفتقر لأبسط شروط التهوية، والاشتراطات الصحية، كما أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

مراقبو البلدية، بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، كانوا بالمرصاد لذلك الموقع، بمساندة أمنية من الشرطة والبحث الجنائي. وتمكنت العمالة من الهرب عن طريق باب خلفي. كما ضُبطت كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل ذلك المعمل المخالف، بعضها مكوناتها منتهية الصلاحية. كما تم ضبط كميات من الزيوت التالفة، وعبوات من المخللات الفاسدة والمتعفنة، كانت في طريقها للتعبئة والبيع عبر تلك المحال.

وأثناء مباشرة مراقبي البلدية مهام التفتيش لاحظوا تكاثُر الحشرات بالموقع؛ وهو ما دفعهم لتطبيق الإجراءات التي بدأت بمصادرة وإتلاف المضبوطات، ثم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمانة تكشف عن معمل حلويات غير مصرَّح له داخل بدروم يموِّل محال شهيرة بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال جولة ميدانية تعقبية، أحد أكبر المعامل غير النظامية، الخاصة بإنتاج الحلويات المتنوعة، يقوم بتموين محال شهيرة في ذلك النشاط التجاري. فيما كان ذلك المعمل داخل بدروم بعمارة سكنية في أحد الأحياء، ويفتقر لأبسط شروط التهوية، والاشتراطات الصحية، كما أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

مراقبو البلدية، بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، كانوا بالمرصاد لذلك الموقع، بمساندة أمنية من الشرطة والبحث الجنائي. وتمكنت العمالة من الهرب عن طريق باب خلفي. كما ضُبطت كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل ذلك المعمل المخالف، بعضها مكوناتها منتهية الصلاحية. كما تم ضبط كميات من الزيوت التالفة، وعبوات من المخللات الفاسدة والمتعفنة، كانت في طريقها للتعبئة والبيع عبر تلك المحال.

وأثناء مباشرة مراقبي البلدية مهام التفتيش لاحظوا تكاثُر الحشرات بالموقع؛ وهو ما دفعهم لتطبيق الإجراءات التي بدأت بمصادرة وإتلاف المضبوطات، ثم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
01:51 AM

الأمانة تكشف عن معمل حلويات غير مصرَّح له داخل بدروم يموِّل محال شهيرة بالطائف

يفتقد الاشتراطات الصحية.. وبداخله حشرات ومواد منتهية الصلاحية.. وعمالته هربت

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال جولة ميدانية تعقبية، أحد أكبر المعامل غير النظامية، الخاصة بإنتاج الحلويات المتنوعة، يقوم بتموين محال شهيرة في ذلك النشاط التجاري. فيما كان ذلك المعمل داخل بدروم بعمارة سكنية في أحد الأحياء، ويفتقر لأبسط شروط التهوية، والاشتراطات الصحية، كما أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته بدون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

مراقبو البلدية، بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، كانوا بالمرصاد لذلك الموقع، بمساندة أمنية من الشرطة والبحث الجنائي. وتمكنت العمالة من الهرب عن طريق باب خلفي. كما ضُبطت كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل ذلك المعمل المخالف، بعضها مكوناتها منتهية الصلاحية. كما تم ضبط كميات من الزيوت التالفة، وعبوات من المخللات الفاسدة والمتعفنة، كانت في طريقها للتعبئة والبيع عبر تلك المحال.

وأثناء مباشرة مراقبي البلدية مهام التفتيش لاحظوا تكاثُر الحشرات بالموقع؛ وهو ما دفعهم لتطبيق الإجراءات التي بدأت بمصادرة وإتلاف المضبوطات، ثم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.

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