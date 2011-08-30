سقوط "جيب" من منحدر "السراط" بالجبل الأسود يفتح الجراح القديمة ومطالبات بحلول جذرية

الأهالي طالبوا بتوسعة الطريق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداده

فتح حادث سقوط مركبة من نوع "جيب" من قمة الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان، الجراح القديمة من حوادث السقوط من تلك القمة، وسط مطالبات الأهالي بوضع حلول جذرية وتوسعة الطرق وعمل الحواجز الخرسانية على امتداد الطريق.

وسقطت مركبة من نوع "جيب" مساء اليوم، وتجري عمليات تمشيط المنحدر الجبلي بعدما تم انتشال شاب متوفى وآخر إصابته بالغة، من موقع يطلق عليه بعض الأهالي اسم "السراط" نظرًا لوقوعه بين منحدرين سحيقين.

وقال الأهالي إنه تم عمل حواجز دون استكمالها لكامل المواقع الخطرة أو توسعة الطريق للجبل الذي يقصده المئات يوميًا وبه آلاف السكان. كما أن بعض تلك الحواجز لا تكاد تستطيع أن تثبت في مكانها، فكيف ستُسهم في منع المركبات من السقوط.