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اختتام دورة "كفايات" لتحسين نواتج تعلم قيادات "تعليم القنفذة"

استهدفت 40 متدرباً ومتدربةً

اختتمت دورة "كفايات" الأداء لتحسين نواتج تعلم قيادات التعليم والصف الثاني بـ"تعليم القنفذة"، قدّمها المدرب الدكتور محمد علي العامري.

جاء ذلك بتنسيق من قسم التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة، وحضور رئيس القسم علي بن إبراهيم العمري، واستهدفت ٤٠ متدرباً ومتدربةً، تقدمهم مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، والذي قدم للمتدربين شهادات اجتياز الدورة، ضمن حزمة البرامج التطويرية لقيادات التعليم وقيادات الصف الثاني، تحت شعار "التطوير المهني واقع أثر وتأثير".

وقال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي: إن الهدف لإقامة مثل هذه البرامج هو تطوير وتحسين واقع الميدان التربوي لنصل لنواتج تعلم مميزة ولتعليم منتج يخرج طالباً قادراً على مواكبة الحياة وسوق الحياة.

وأكد حرصه على تنفيذ هذه البرامج في المجتمع التعليمي بتعليم القنفذة.

كفايات تعليم القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام دورة "كفايات" لتحسين نواتج تعلم قيادات "تعليم القنفذة"
سبق

اختتمت دورة "كفايات" الأداء لتحسين نواتج تعلم قيادات التعليم والصف الثاني بـ"تعليم القنفذة"، قدّمها المدرب الدكتور محمد علي العامري.

جاء ذلك بتنسيق من قسم التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة، وحضور رئيس القسم علي بن إبراهيم العمري، واستهدفت ٤٠ متدرباً ومتدربةً، تقدمهم مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، والذي قدم للمتدربين شهادات اجتياز الدورة، ضمن حزمة البرامج التطويرية لقيادات التعليم وقيادات الصف الثاني، تحت شعار "التطوير المهني واقع أثر وتأثير".

وقال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي: إن الهدف لإقامة مثل هذه البرامج هو تطوير وتحسين واقع الميدان التربوي لنصل لنواتج تعلم مميزة ولتعليم منتج يخرج طالباً قادراً على مواكبة الحياة وسوق الحياة.

وأكد حرصه على تنفيذ هذه البرامج في المجتمع التعليمي بتعليم القنفذة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
06:15 PM

اختتام دورة "كفايات" لتحسين نواتج تعلم قيادات "تعليم القنفذة"

استهدفت 40 متدرباً ومتدربةً

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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اختتمت دورة "كفايات" الأداء لتحسين نواتج تعلم قيادات التعليم والصف الثاني بـ"تعليم القنفذة"، قدّمها المدرب الدكتور محمد علي العامري.

جاء ذلك بتنسيق من قسم التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة، وحضور رئيس القسم علي بن إبراهيم العمري، واستهدفت ٤٠ متدرباً ومتدربةً، تقدمهم مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، والذي قدم للمتدربين شهادات اجتياز الدورة، ضمن حزمة البرامج التطويرية لقيادات التعليم وقيادات الصف الثاني، تحت شعار "التطوير المهني واقع أثر وتأثير".

وقال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي: إن الهدف لإقامة مثل هذه البرامج هو تطوير وتحسين واقع الميدان التربوي لنصل لنواتج تعلم مميزة ولتعليم منتج يخرج طالباً قادراً على مواكبة الحياة وسوق الحياة.

وأكد حرصه على تنفيذ هذه البرامج في المجتمع التعليمي بتعليم القنفذة.

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