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"البلديات" تجبر المحطات بعرض أسعار الوقود على شاشات كبيرة في مداخلها.. وعقوبات للمخالفين

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ أيام قليلة في إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية على مداخلها تعرض أسعار الوقود للمستهلك مزامنةً للمراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وأفادت مصادر أن الوزارة تتحقّق من خلال تنفيذ هذا القرار أن تكون هناك شفافية ووضوح في أسعار الوقود للمستهلكين لدى محطات الوقود، وتمنع من خلاله تلاعب بعض ضعاف النفوس والعمالة من استغلال المراجعات الدورية في الغش والخداع، والتزامهم بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ومن المقرّر أن تصدر الوزارة عدداً من المخالفات والإنذارات على محطات الوقود، حيث بدأت بعض المحطات بتركيب اللوحات في وقت سابق، في حين تقوم الأخرى بتركيب الشاشات؛ تلافياً للمخالفات التي تصل لحد الإغلاق، كما تقوم الوزارة باستقبال البلاغات على المحطات غير الملتزمة عبر 940.

وكانت الشؤون البلدية والقروية أعلنت في تعميم وجهته لكل الأمانات والبلديات عدداً من الاشتراطات الفنية للوحات والشاشات التي تعرض عليها الأسعار، ومن أبرزها أن تكون شاشات رقمية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود، وتحتوي على تبيّن أسعار البنزين بنوعيه (91 و95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات بيع الوقود شاشات إلكترونية أسعار الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلديات" تجبر المحطات بعرض أسعار الوقود على شاشات كبيرة في مداخلها.. وعقوبات للمخالفين
سبق

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ أيام قليلة في إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية على مداخلها تعرض أسعار الوقود للمستهلك مزامنةً للمراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وأفادت مصادر أن الوزارة تتحقّق من خلال تنفيذ هذا القرار أن تكون هناك شفافية ووضوح في أسعار الوقود للمستهلكين لدى محطات الوقود، وتمنع من خلاله تلاعب بعض ضعاف النفوس والعمالة من استغلال المراجعات الدورية في الغش والخداع، والتزامهم بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ومن المقرّر أن تصدر الوزارة عدداً من المخالفات والإنذارات على محطات الوقود، حيث بدأت بعض المحطات بتركيب اللوحات في وقت سابق، في حين تقوم الأخرى بتركيب الشاشات؛ تلافياً للمخالفات التي تصل لحد الإغلاق، كما تقوم الوزارة باستقبال البلاغات على المحطات غير الملتزمة عبر 940.

وكانت الشؤون البلدية والقروية أعلنت في تعميم وجهته لكل الأمانات والبلديات عدداً من الاشتراطات الفنية للوحات والشاشات التي تعرض عليها الأسعار، ومن أبرزها أن تكون شاشات رقمية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود، وتحتوي على تبيّن أسعار البنزين بنوعيه (91 و95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
06:55 PM

"البلديات" تجبر المحطات بعرض أسعار الوقود على شاشات كبيرة في مداخلها.. وعقوبات للمخالفين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,059

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ أيام قليلة في إلزام محطات بيع الوقود بتركيب شاشات إلكترونية على مداخلها تعرض أسعار الوقود للمستهلك مزامنةً للمراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وأفادت مصادر أن الوزارة تتحقّق من خلال تنفيذ هذا القرار أن تكون هناك شفافية ووضوح في أسعار الوقود للمستهلكين لدى محطات الوقود، وتمنع من خلاله تلاعب بعض ضعاف النفوس والعمالة من استغلال المراجعات الدورية في الغش والخداع، والتزامهم بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ومن المقرّر أن تصدر الوزارة عدداً من المخالفات والإنذارات على محطات الوقود، حيث بدأت بعض المحطات بتركيب اللوحات في وقت سابق، في حين تقوم الأخرى بتركيب الشاشات؛ تلافياً للمخالفات التي تصل لحد الإغلاق، كما تقوم الوزارة باستقبال البلاغات على المحطات غير الملتزمة عبر 940.

وكانت الشؤون البلدية والقروية أعلنت في تعميم وجهته لكل الأمانات والبلديات عدداً من الاشتراطات الفنية للوحات والشاشات التي تعرض عليها الأسعار، ومن أبرزها أن تكون شاشات رقمية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود، وتحتوي على تبيّن أسعار البنزين بنوعيه (91 و95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

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