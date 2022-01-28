في "سلامة مكة".. إحراق سيارة تقدم مالكها ببلاغ عن مخالفات

"الدفاع المدني" باشر إخماد النيران.. والجهات الأمنية تحقق

باشرت فرق الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في مركبة متوقفة بحي السلامة، وتولت والجهات الأمنية التحقيق في مسببات الحادث، وقامت الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث.

وقال مالك المركبة لـ"سبق": إن الحريق الذي اندلع لمركبته "جنائي" بسبب تقديمه بلاغاً لجهة خدماتية حول مخالفات في الحي نفسه، مما أوجد أزمة في المواقف مع عدم وجود مكان للحاويات الخاصة بوضع القمامة.

وأضاف: فوجئت في الثالثة فجراً باندلاع النيران في مركبتي ووصول فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وتابع: تقدمت ببلاغ لدى مركز قسم التنعيم حول حريق مركبتي.