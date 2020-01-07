المرحلة الثالثة من رالي داكار.. يزيد الراجحي يقفز للمركز الرابع

قال: الحمد لله اليوم عوّضنا وطلعنا بالترتيب العام من 9 إلى 4

صعد البطل السعودي يزيد الراجحي للمركز الرابع في رالي داكار اليوم، والذي شهد انطلاق المرحلة الثالثة "نيوم".

وقال "الراجحي" عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله اليوم عوّضنا، وطلعنا بالترتيب العام من المركز التاسع إلى المركز الرابع، واليوم عندنا ثلاث بناشر على أعصابى ما عاد معنا سبيرات".

يذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد نشر اليوم على حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو لانطلاقة البطل يزيد الراجحي للمرحلة الثالثة من رالي داكار.

ويعتبر مسار المرحلة الخاصة الثالثة (نيوم – نيوم) على شكل مسارٍ مغلق يبدأ وينتهي في نفس النقطة شيئاً رائعاً بحقّ، إذ يدور حول منطقة "نيوم" العصرية والرائعة وتصل حدود المسار إلى قرب الحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويتطلَّب استكشاف سلسلة من الأخاديد والجبال ومسارات رملية. أما في هذه المرحلة، سيصل المتسابقون إلى ذروة جبلٍ بارتفاع 1400 متر.