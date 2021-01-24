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حائل.. إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الفاسدة

خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة المنطقة

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية السليمي، أمس، على الأنشطة التجارية والغذائية داخل النطاق العمراني وعلى الطرق العامة بمحافظة السليمي والمراكز التابعة لها، عن إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار وتغريم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة السليمي عادل بن صالح الأحمدي، إلى أن المخالفات تضمنت التهاون في التقيد باللوائح والتعليمات البلدية وعدم تطبيق الاحترازات الوقائية، وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، إضافة إلى انتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظها وتخزينها، وكذلك عرض الأطعمة بشكل يعرّضها للتلف والفساد.

وأشار الأحمدي؛ إلى تكثيف الرقابة على المراكز والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطول الصحة العامة، مطالباً الجميع بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أيّ مخالفات أو ملاحظات.

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حائل.. إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الفاسدة
سبق

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية السليمي، أمس، على الأنشطة التجارية والغذائية داخل النطاق العمراني وعلى الطرق العامة بمحافظة السليمي والمراكز التابعة لها، عن إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار وتغريم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة السليمي عادل بن صالح الأحمدي، إلى أن المخالفات تضمنت التهاون في التقيد باللوائح والتعليمات البلدية وعدم تطبيق الاحترازات الوقائية، وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، إضافة إلى انتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظها وتخزينها، وكذلك عرض الأطعمة بشكل يعرّضها للتلف والفساد.

وأشار الأحمدي؛ إلى تكثيف الرقابة على المراكز والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطول الصحة العامة، مطالباً الجميع بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أيّ مخالفات أو ملاحظات.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:58 AM

حائل.. إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الفاسدة

خلال الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية السليمي، أمس، على الأنشطة التجارية والغذائية داخل النطاق العمراني وعلى الطرق العامة بمحافظة السليمي والمراكز التابعة لها، عن إغلاق 3 منشآت تجارية ومصادرة 290 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار وتغريم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة السليمي عادل بن صالح الأحمدي، إلى أن المخالفات تضمنت التهاون في التقيد باللوائح والتعليمات البلدية وعدم تطبيق الاحترازات الوقائية، وتدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، إضافة إلى انتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظها وتخزينها، وكذلك عرض الأطعمة بشكل يعرّضها للتلف والفساد.

وأشار الأحمدي؛ إلى تكثيف الرقابة على المراكز والمنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطول الصحة العامة، مطالباً الجميع بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أيّ مخالفات أو ملاحظات.

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