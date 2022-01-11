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كوريا الجنوبية تسجل 3079 إصابة جديدة بكورونا و951 بمصر و1129 حالة بتونس

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2813 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفًا و483 حالة إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن إجمالي 43.14 مليون شخص أو 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، تَلَقوا التطعيم الكامل حتى اليوم؛ بينما تَلَقى 21.47 مليون شخص أو 41.8% جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 393808، من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و21995 حالة وفاة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.

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كوريا الجنوبية تسجل 3079 إصابة جديدة بكورونا و951 بمصر و1129 حالة بتونس
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2813 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفًا و483 حالة إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن إجمالي 43.14 مليون شخص أو 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، تَلَقوا التطعيم الكامل حتى اليوم؛ بينما تَلَقى 21.47 مليون شخص أو 41.8% جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 393808، من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و21995 حالة وفاة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
08:25 AM

كوريا الجنوبية تسجل 3079 إصابة جديدة بكورونا و951 بمصر و1129 حالة بتونس

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2813 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفًا و483 حالة إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن إجمالي 43.14 مليون شخص أو 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، تَلَقوا التطعيم الكامل حتى اليوم؛ بينما تَلَقى 21.47 مليون شخص أو 41.8% جرعات معززة.

مصر

سجلت مصر 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 393808، من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و21995 حالة وفاة.

تونس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,420
201,250 سيارة ..

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