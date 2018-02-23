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لمنع "قصف الغوطة".. "دي ميستورا" يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا

قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم، إلى وقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة.

وقال المبعوث في بيان له اليوم: وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة.

وجاء بيان "دي ميستورا" قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يومًا في سوريا.

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لمنع "قصف الغوطة".. "دي ميستورا" يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا
سبق

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم، إلى وقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة.

وقال المبعوث في بيان له اليوم: وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة.

وجاء بيان "دي ميستورا" قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يومًا في سوريا.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
06:12 PM

لمنع "قصف الغوطة".. "دي ميستورا" يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا

قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم، إلى وقف عاجل لإطلاق النار لمنع القصف "المروع" للغوطة الشرقية المحاصرة.

وقال المبعوث في بيان له اليوم: وقف إطلاق النار ينبغي أن يتبعه دخول فوري للمساعدات الإنسانية بلا أي معوقات وإجلاء للمرضى والمصابين إلى خارج الغوطة.

وجاء بيان "دي ميستورا" قبيل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن هدنة تستمر 30 يومًا في سوريا.

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