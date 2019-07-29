ممطرة بهذه المناطق.. أجواء أول أيام "طباخ التمر" بتوقيع "الحصيني"

تميل للاعتدال فجرًا.. والرياح معظمها خفيف بأجزاء من شرق ووسط وغرب

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا تميل للحرارة في أول الليل وللاعتدال فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تظهر بعض السحب بعضها ممطر -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان".

وتابع: "رياح مثيرة للغبار معظمها خفيف على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة".

ومن جهة أخرى قال الحصيني: إن اليوم الخميس هو أول أيام "طباخ التمر" -المرزم- ويعرف عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية؛ حيث يقول الخلاوي: "وإلى ظهر المرزم، شبع كل كالف من الغين وانحن الليالي الشدايد".

وتابع: و"الكالف" هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر، و"الغين" النخل، و"انحن" انصرفت.

وقال: ظهور التمر أو الرطب يُشبع الفلاح وغيره؛ كنايةً عن زوال الشدة.. ويظهر فيه نجم الذراع وهو في الصيف، وأيامه 13 يومًا، ونهايته 2/ 1/ 1443هـ؛ حيث‏ تستمر شدة حرارة الجو، وتُحدث أحيانًا عواصف ترابية وهو أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج، وترتفع نسبة الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية.

وأشار "الحصيني" إلى ما تقوله العامة: "المرزم ملء المحزم" من الرطب "التمر"، وتظهر الغيوم على الوسطى والشرقية، وفيه يبدأ غرس فسائل النخيل، وهو المنزلة "الخامسة" من منازل الصيف حيث تقول العرب: "إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، واشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع" كنايةً عن شدة الحر.