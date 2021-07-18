وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، جريًا على العادة السنوية التي تتم كل عام استعدادًا لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.

وثقت رئاسة الحرمين استعدادات نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى ‫المسجد الحرام.

شاهد.. توثيق استعدادات نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام متعب البقمي سبق 2021-07-18 وثقت رئاسة الحرمين استعدادات نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى ‫المسجد الحرام. وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، جريًا على العادة السنوية التي تتم كل عام استعدادًا لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 10:42 PM

شاهد.. توثيق استعدادات نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام سلّمها "الفيصل" نيابة عن الملك إلى كبير سدنة الحرم المكي





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وثقت رئاسة الحرمين استعدادات نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى ‫المسجد الحرام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، جريًا على العادة السنوية التي تتم كل عام استعدادًا لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.