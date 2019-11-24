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غوميز: بالجماعية حققنا الإنجاز.. شكراً للمدرب ومبروك للجمهور

أكد أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا الفرنسي بافيتمبي قوميز أن مستوى المنافسة في دوري أبطال آسيا لا يختلف كثيراً عن البطولات الأوروبية، والفريقان في النهائي قدما مستوى كبيرًا، حيث إن المباريات النهائية هي لتحقيق الفوز.

وتابع: إذا نظرنا إلى مستوى الفريق لدينا، فقد كان العمل جماعيًا، أنا كمهاجم كنت أول لاعب في الدفاع، وفي المقابل فإن حارس مرمانا عبدالله المعيوف كان المهاجم الأول الذي من خلاله تبدأ كل هجمة عندما يتصدى للكرة.

وأضاف: هذا الفريق بدأ يتشكل من خلال المعسكر التدريبي، وبدأ يتطور بشكل جماعي كلاعبين ومدرب، وأشكر المدرب على كل العمل الذي قام به في بناء الفريق وصهر المواهب الفردية في قالب جماعي.

وفي ختام حديثه قال النجم الفرنسي: أشكر كل من حضر لمساندة الهلال، وأنا سعيد للفوز بهذه الجوائز الفردية، ولكن اللقب الآسيوي كان هدفنا الجماعي، كما أشكر المدرب على كل العمل الذي قام به من أجل جلب هذا اللقب للهلال بعد غياب.

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غوميز: بالجماعية حققنا الإنجاز.. شكراً للمدرب ومبروك للجمهور
سبق

أكد أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا الفرنسي بافيتمبي قوميز أن مستوى المنافسة في دوري أبطال آسيا لا يختلف كثيراً عن البطولات الأوروبية، والفريقان في النهائي قدما مستوى كبيرًا، حيث إن المباريات النهائية هي لتحقيق الفوز.

وتابع: إذا نظرنا إلى مستوى الفريق لدينا، فقد كان العمل جماعيًا، أنا كمهاجم كنت أول لاعب في الدفاع، وفي المقابل فإن حارس مرمانا عبدالله المعيوف كان المهاجم الأول الذي من خلاله تبدأ كل هجمة عندما يتصدى للكرة.

وأضاف: هذا الفريق بدأ يتشكل من خلال المعسكر التدريبي، وبدأ يتطور بشكل جماعي كلاعبين ومدرب، وأشكر المدرب على كل العمل الذي قام به في بناء الفريق وصهر المواهب الفردية في قالب جماعي.

وفي ختام حديثه قال النجم الفرنسي: أشكر كل من حضر لمساندة الهلال، وأنا سعيد للفوز بهذه الجوائز الفردية، ولكن اللقب الآسيوي كان هدفنا الجماعي، كما أشكر المدرب على كل العمل الذي قام به من أجل جلب هذا اللقب للهلال بعد غياب.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:19 PM

غوميز: بالجماعية حققنا الإنجاز.. شكراً للمدرب ومبروك للجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا الفرنسي بافيتمبي قوميز أن مستوى المنافسة في دوري أبطال آسيا لا يختلف كثيراً عن البطولات الأوروبية، والفريقان في النهائي قدما مستوى كبيرًا، حيث إن المباريات النهائية هي لتحقيق الفوز.

وتابع: إذا نظرنا إلى مستوى الفريق لدينا، فقد كان العمل جماعيًا، أنا كمهاجم كنت أول لاعب في الدفاع، وفي المقابل فإن حارس مرمانا عبدالله المعيوف كان المهاجم الأول الذي من خلاله تبدأ كل هجمة عندما يتصدى للكرة.

وأضاف: هذا الفريق بدأ يتشكل من خلال المعسكر التدريبي، وبدأ يتطور بشكل جماعي كلاعبين ومدرب، وأشكر المدرب على كل العمل الذي قام به في بناء الفريق وصهر المواهب الفردية في قالب جماعي.

وفي ختام حديثه قال النجم الفرنسي: أشكر كل من حضر لمساندة الهلال، وأنا سعيد للفوز بهذه الجوائز الفردية، ولكن اللقب الآسيوي كان هدفنا الجماعي، كما أشكر المدرب على كل العمل الذي قام به من أجل جلب هذا اللقب للهلال بعد غياب.

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