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بلدية بارق تنزح 83 طناً من تجمعات أمطار أمام مبنى المحافظة

"آل مبشر" يهيب بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نزحت فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق أكثر من 83 طناً من تجمعات مياه الأمطار من أمام مبنى المحافظة وجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر أن فرق الطوارئ باشرت عصر أمس أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول.

وأضاف المهندس آل مبشر أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة و منطقة عسير خاصة فقد استعدت بثلاث فرق طوارئ تضم أكثر من 160 عاملاً و 25 معدة و 6 مراقبين و قد تمت أعمال النظافة لأكثر من 50 عبارة.

وأكد آل مبشر الاستعداد الدائم للبلدية لاستقبال البلاغات عبر 940 و جميع وسائل التواصل للبلدية ومنوهاً أن البلدية قامت بدراسة لجميع الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار في الشوارع العامة لمعالجة وضعها.

وأهاب رئيس بلدية بارق في ختام تصريحه بالمواطن والمقيم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم.

بارق أمطار سيول بلدية بارق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية بارق تنزح 83 طناً من تجمعات أمطار أمام مبنى المحافظة
سبق

نزحت فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق أكثر من 83 طناً من تجمعات مياه الأمطار من أمام مبنى المحافظة وجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر أن فرق الطوارئ باشرت عصر أمس أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول.

وأضاف المهندس آل مبشر أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة و منطقة عسير خاصة فقد استعدت بثلاث فرق طوارئ تضم أكثر من 160 عاملاً و 25 معدة و 6 مراقبين و قد تمت أعمال النظافة لأكثر من 50 عبارة.

وأكد آل مبشر الاستعداد الدائم للبلدية لاستقبال البلاغات عبر 940 و جميع وسائل التواصل للبلدية ومنوهاً أن البلدية قامت بدراسة لجميع الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار في الشوارع العامة لمعالجة وضعها.

وأهاب رئيس بلدية بارق في ختام تصريحه بالمواطن والمقيم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:00 AM

بلدية بارق تنزح 83 طناً من تجمعات أمطار أمام مبنى المحافظة

"آل مبشر" يهيب بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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نزحت فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق أكثر من 83 طناً من تجمعات مياه الأمطار من أمام مبنى المحافظة وجامع عمر بن الخطاب بالمنيظر.

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر أن فرق الطوارئ باشرت عصر أمس أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول.

وأضاف المهندس آل مبشر أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة و منطقة عسير خاصة فقد استعدت بثلاث فرق طوارئ تضم أكثر من 160 عاملاً و 25 معدة و 6 مراقبين و قد تمت أعمال النظافة لأكثر من 50 عبارة.

وأكد آل مبشر الاستعداد الدائم للبلدية لاستقبال البلاغات عبر 940 و جميع وسائل التواصل للبلدية ومنوهاً أن البلدية قامت بدراسة لجميع الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار في الشوارع العامة لمعالجة وضعها.

وأهاب رئيس بلدية بارق في ختام تصريحه بالمواطن والمقيم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج وقت هطول الأمطار حرصاً على سلامتهم.

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