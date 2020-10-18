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3 إصابات بـ"كورونا" ووفاة واحدة بالطائف حصيلة الـ 24 ساعة

الانخفاض يتواصل و126 حالة تتلقى الرعاية باعتبارهم "حالات نشطة"

واصلت الطائف تسجيلها أرقامًا منخفضة لأعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,969 إصابة.

كما سجلت حالة تعافٍ واحدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي لديها 10,626 حالة، في حين سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات الى 217 حالة وفاة، فيما تبقى 126 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم "حالات نشطة".

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3 إصابات بـ"كورونا" ووفاة واحدة بالطائف حصيلة الـ 24 ساعة
سبق

واصلت الطائف تسجيلها أرقامًا منخفضة لأعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,969 إصابة.

كما سجلت حالة تعافٍ واحدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي لديها 10,626 حالة، في حين سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات الى 217 حالة وفاة، فيما تبقى 126 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم "حالات نشطة".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
06:31 PM

3 إصابات بـ"كورونا" ووفاة واحدة بالطائف حصيلة الـ 24 ساعة

الانخفاض يتواصل و126 حالة تتلقى الرعاية باعتبارهم "حالات نشطة"

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فهد العتيبي - الطائف
0
759

واصلت الطائف تسجيلها أرقامًا منخفضة لأعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء الجائحة 10,969 إصابة.

كما سجلت حالة تعافٍ واحدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي لديها 10,626 حالة، في حين سجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات الى 217 حالة وفاة، فيما تبقى 126 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة باعتبارهم "حالات نشطة".

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