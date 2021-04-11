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"مطوفي الدول العربية" تُكمل إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة

ينتظر أن يسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين

أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة، حيث سيسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال؛ أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي لتحقيق رؤية المملكة 2030، القاضية ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكّد أن المؤسسة بنت خططها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذجاً احترافياً في آلية وطريقة التحول، ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة -أيّدها الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطوفي الدول العربية" تُكمل إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة
سبق

أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة، حيث سيسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال؛ أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي لتحقيق رؤية المملكة 2030، القاضية ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكّد أن المؤسسة بنت خططها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذجاً احترافياً في آلية وطريقة التحول، ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة -أيّدها الله-.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:46 AM

"مطوفي الدول العربية" تُكمل إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة

ينتظر أن يسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءاتها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة، حيث سيسهم هذا التحول في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال؛ أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي لتحقيق رؤية المملكة 2030، القاضية ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكّد أن المؤسسة بنت خططها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذجاً احترافياً في آلية وطريقة التحول، ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة -أيّدها الله-.

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