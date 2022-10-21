"السويد" يكشف لـ"سبق" توقعات بتغطية 200 مليار من حجم اكتتاب "أرامكو"

نصح المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة والتركيز على الاستثمار طويل الأجل

كشف محمد السويد، المتخصص في إدارة الأصول المالية، لـ"سبق" عن حجم تأثير اكتتاب وطرح شركة أرامكو الضخم والأكثر ربحًا في تاريخ أسواق المال العالمية على سوق الأسهم السعودي، وأكد أنه لا توجد معلومات بحجم الطرح الرسمي حتى الآن؛ وهو ما يجعل من الصعب قياس حجم تأثيره.. ولكن - على كل حال - تأثير الاكتتاب على سوق الأسهم اليوم سيختلف عن الفترات الماضية عندما كانت التداولات اليومية تتجاوز في قيمتها 15 مليار ريال!

وفي التفاصيل، أوضح "السويد "، بحسب تصوره، أن حجم السيولة للاكتتاب في أرامكو الذي يمكن أن يتحمله السوق حاليًا أقل من 200 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار إتاحته للمستثمر الأجنبي، سواء النشط أو غير النشط. فلو أُخذ قياسًا اكتتاب البنك الأهلي، الذي تم تغطيته أكثر من 20 مرة من حجم الطرح بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال تقريبًا، يمكن القول إن المستثمرين محليًّا يمكنهم تغطية 100 مليار ريال من حجم الاكتتاب 3 مرات.

وقال إن تأثير ذلك على السوق يمكن أن يطول أسهم الشركات الخاسرة التي يعتبر تأثيرها على مؤشر السوق محدودًا مقارنة بالقطاع البنكي الذي يقود المؤشر منذ سنة 2017م.

وبيّن "السويد" أن مسار السوق السعودي بعد اكتتاب شركة أرامكو بشكل عام سيكون التأثير عليه مختلفًا، خاصة إذا أصبح لسهم شركة أرامكو وزنٌ على المؤشر، يوازي الأسهم القيادية والبنكية أيضًا؛ إذ إنه من المرجح أن يتعرض السوق للتذبذب الحاد لبعض الوقت حتى يتأقلم السوق مع وزن السهم، الذي بدوره سيخلق فرصًا استثمارية جديدة في السوق. وإضافة إلى ذلك، ستواصل قطاعات مختلفة في السوق أداءها الجيد نتيجة لبرامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 المتعلقة بقطاع الإسكان وتطوير القطاع المالي وقطاع الترفيه وجودة الحياة.

وأردف - على سبيل المثال - بأن ما يحدث من تحسن في أسهم شركات الأسمنت وأرباحها هو انعكاس للتوسع في قطاع التشييد والبناء الذي استفاد بشكل كبير من مشاريع برامج الإسكان والتشريعات الجديدة التي أسهمت بها الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى، سواء بما يتعلق بالسكن أو بنظام الرهن العقاري والصندوق العقاري.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء عاد للنمو خلال سنة 2019م مرة أخرى بعد أن كان يتعرض للانكماش نتيجة لإعادة جدولة مشاريع البنية التحتية؛ إذ نما القطاع بنسبة 4.9 % خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة بانكماش بنسبة 2.83- % خلال الربع الثاني من سنة 2018م.

وقدَّم السويد نصيحته للمستثمرين منذ سنوات عدة بالابتعاد عن المضاربة، والتركيز على الاستثمار طويل الأجل.. وبحد قوله: "ما زلتُ أنصح بذلك مع وجود مخاطر كبيرة أيضًا متعلقة بالاستثمار على المدى الطويل، أبرزها ضياع حقوقهم كمُلاك أقلية (صغار المُلاك) أمام سطوة كبار المُلاك في بعض الشركات".

وأضاف "السويد": "من الجيد قبل اتخاذ قرار الاستثمار في شركة القيام بالبحث في تاريخ الشركة، والاطلاع على تقاريرها السنوية للتأكد من حجم العقود التي تحتوي على تعارض مصالح مع كبار المُلاك أو أعضاء مجلس الإدارة، فإن لوحظ كثرتها أو ازديادها مع مرور الزمن فربما الأفضل تجنبها أو الاستثمار فيها بالاستعانة بكبار مُلاك، تستطيع الثقة بهم في الشركة، أو الاستعانة بمستشار مالي، يتأكد من سلامة مستقبل الشركة على الأقل من الممارسات ذات الضرر على الشركة من قِبل كبار المُلاك".

