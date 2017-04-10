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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا في المستشفيات إلى 8114 بتسجيل 866 حالة جديدة

أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.

أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا في المستشفيات إلى 8114 بتسجيل 866 حالة جديدة
سبق

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.

أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:49 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:17 PM

بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا في المستشفيات إلى 8114 بتسجيل 866 حالة جديدة

أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.

أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.

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